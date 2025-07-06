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06 июля 2025 в 22:22

Лавров раскрыл позицию России в отношении ударов США и Израиля по Ирану

Лавров на саммите БРИКС осудил неспровоцированные удары США и Израиля по Ирану

Аббас Арагчи и Сергей Лавров Аббас Арагчи и Сергей Лавров Фото: МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров резко осудил удары США и Израиля по Ирану на встрече с иранским коллегой Аббасом Арагчи в рамках саммита БРИКС, говорится в публикации международного ведомства. Дипломаты обсудили ситуацию в регионе, подтвердив совместную позицию.

В ходе переговоров Лавров заявил о неприемлемости неспровоцированных ударов по территории Ирана. Он напомнил, что такие действия грубо нарушают Устав ООН и нормы международного права. Особое возмущение вызвали бомбардировки объектов иранской ядерной инфраструктуры, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

Стороны единогласно выступили за урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно дипломатическими методами. Россия подтвердила готовность оказать содействие в поиске взаимоприемлемых решений. В частности, Москва готова продвигать конкретные инициативы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что участники саммита БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро осудили военные удары по ядерным объектам Ирана. Атаку назвали нарушением международного права и Устава ООН.

Сергей Лавров
Россия
Иран
БРИКС
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