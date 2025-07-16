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16 июля 2025 в 05:50

Составлен список продуктов, способных снизить артериальное давление

Нутрициолог Чаевская: бананы и чеснок способны снизить артериальное давление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бананы, зелень, чеснок и жирная рыба способны снизить артериальное давление, заявила NEWS.ru фельдшер-акушер, нутрициолог Наталья Чаевская. Она также рекомендовала сократить потребление соли, включая скрытой, до пяти граммов в сутки.

Помощниками в снижении артериального давления являются такие продукты, как зелень и овощи, бананы, авокадо, курага, жирная рыба, ягоды, лук, чеснок, бобовые, орехи, семечки, оливковое масло. Рекомендуется ограничить соль — не более пяти граммов в сутки, включая скрытую в колбасе, соусах; алкоголь, жареное, полуфабрикаты, сахар. Дополнительными шагами, которые также сработают, является сон не менее семи-восьми часов, умеренная физическая активность, работа со стрессом и снижение веса хотя бы на 5–10%, — сказала Чаевская.

Она уточнила, что повышенное артериальное давление — один из главных факторов риска инсульта, инфаркта, сердечной и почечной недостаточности. По словам нутрициолога, изменения в рационе могут стать профилактикой и частью немедикаментозной терапии на ранних этапах.

Причины повышения давления разные: стресс, хроническая усталость, нарушение сна, недостаток движения. Это опасно нарушением работы мозга, почек, сердца. Коварность гипертонии в том, что она может не проявляться симптомами до сосудистой катастрофы. Поэтому так важно обращать внимание не только на самочувствие, но и на объективные цифры, — добавила Чаевская.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева посоветовала снизить количество потребляемого кофе в жару. Эксперт пояснила, что даже 50 миллиграммов кофеина — столько содержится примерно в половине чашки кофе — могут увеличить частоту сердечных сокращений и повысить артериальное давление.

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