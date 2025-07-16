Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 июля 2025 года

Наступило 16 июля 2025 года. Сегодня отмечают дни рождения Леонид Агутин и Григорий Лепс, в России принято обливать всех водой, а во всем мире — защищать змей. Какие еще есть памятные даты, обычаи и традиции в этот день и почему сегодня нужно обязательно запоминать сны — узнаете из нашей новой статьи.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

В России сегодня нет официальных праздников, но все равно есть отличный повод для веселья. В детских оздоровительных лагерях и на курортах 16 июля отмечают День Нептуна. У торжества нет фиксированной даты, но часто его празднуют в начале второй половины лета или в последнее воскресенье июля. Интересно, что появлением праздника мы обязаны морякам — у них день Нептуна был своеобразным обрядом посвящения для тех, кто впервые пересекает экватор. В этот день члены экипажа проходили испытание и получали документ с новым именем — псевдонимом. Но обычные люди отмечают праздник по-другому: сегодня принято обливать друг друга водой, спасаясь от жары, а также наряжаться в костюмы русалок и других водных обитателей.

Во всем мире 16 июля говорят о важности пресмыкающихся — жители планеты отмечают День змеи. Праздник создали, чтобы напомнить людям о важной роли, которую играют змеи для экосистемы, и убедить не бояться большинства из них. Лучший способ отметить праздник — посетить лекцию про змей, сходить в музей или посмотреть познавательное видео всей семьей дома.

16 июля отмечают Всемирный день змеи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Сегодня в разных уголках планеты отмечают День рисования на асфальте — это яркий и творческий праздник, который позволяет детям и взрослым раскрыть свою фантазию прямо под ногами. Тротуары, площади и дворы превращаются в огромные холсты, где мелки становятся инструментами для создания шедевров. Этот день можно отметить весело и с пользой: собрать друзей, организовать конкурс рисунков или просто раскрасить серый асфальт в радужные цвета. Главное — хорошее настроение и желание творить!

Вот какие еще необычные поводы для праздника есть 16 июля:

День вкусной еды;

День благодарности морской свинке;

День хот-дога;

День пожилых женщин;

День свежего шпината.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Православная церковь 16 июля чтит память Иакинфа Римского, также известного как святой Гиацинт. Как и у многих мучеников, у него была трагическая судьба. Гиацинт родился в Кесарии Каппадокийской, родители его были христианами и воспитали мальчика в этой вере. Будучи совсем юным, он стал помощником камергера императора Траяна, однако отказывался участвовать в языческих жертвоприношениях.

Гиацинта осудили за веру и поместили в темницу. Там его подвергали жестоким пыткам и пытались кормить едой, которую благословили на жертвоприношение богам. Употребление такой пищи в христианстве считается греховным, и юноша остался верен своим убеждениям. В итоге 12-летний Гиацинт скончался от голода. А незадолго до его смерти работники тюрьмы увидели, как его утешали ангелы и возложили на его голову венец.

Православная церковь вспоминает сегодня святого Гиацинта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народные приметы 16 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

В народном календаре 16 июля называют Днем мака. Сегодня было принято сажать это растение. Крестьяне также старались завершить сенокос и успеть приготовить корм для скота перед дождями. Кроме того, люди старались помогать нуждающимся, приютить у себя путников и запоминать сны — они могли оказаться пророческими.

Что нельзя делать в этот день:

начинать новые большие дела — не будет удачи;

давать деньги в долг — к ссорам;

пересаживать растения — к их гибели;

сплетничать — можно получить типун на язык;

мастерить талисманы — они не сработают.

Погодные приметы 16 июля:

активные комары и мошки — будет теплая неделя;

вода убывает в колодце — к жаре;

паук плетет паутину — к сухой и теплой погоде;

заржала лошадь — к дождю.

Ржание лошадей 16 июля сулит дождь Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 16 июля в разные годы?

В 1492 году в Англии запретили целоваться. Поводом для отмены популярного способа приветствия и выражения любви стала эпидемия чумы.

В 1909 году в Германии основали компанию «Ауди». Интересно, что знаменитый логотип с четырьмя колечками фирма получила почти спустя 30 лет — до этого времени машины украшали треугольники с названием бренда.

В 1999 году Джон Кеннеди — младший разбился вместе с семьей в авиакатастрофе на самолете, которым он управлял сам. Воздушное судно упало в Атлантический океан рядом с Массачусетсом.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 16 июля?

В этот день появились на свет:

Джошуа Рейнольдс (1723 год) — английский художник, автор полотен «Три грации» и «Амур развязывает пояс Венеры».

Григорий Лепс (1962 год) — российский певец, музыкант и бизнесмен. Он исполняет песни «Рюмка водки на столе», «Самый лучший день» и «Натали».

Леонид Агутин (1968 год) — популярный в России музыкант, композитор и певец. Его хиты «Хоп хэй лала лэй», «На сиреневой луне» и «Остров», которые были написаны в конце 1990-х годов, до сих пор популярны даже у молодого поколения.

16 июля свой день рождения отмечает певец Леонид Агутин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В этот день мир покинули:

Мэри Тодд Линкольн (1882 год) — жена 16-го президента США Авраама Линкольна.

Михаил Матусовский (1990 год) — советский поэт-песенник. Именно он написал тексты к известным всем «Вместе весело шагать», «Вологде» и «Крейсеру „Авроре“».

Татьяна Пельтцер (1992 год) — актриса театра и кино. Она сыграла в фильмах «12 стульев», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вам и не снилось…», «Формула любви».

Именины и дни ангела 16 июля: кого не забыть поздравить?

Сегодня именины у Марии, Кармен, Венедикта, Евстафия, Александра, Анатолия, Василия, Георгия, Герасима, Демида, Ивана, Константина, Марка, Михаила, Филиппа и Фомы. Проверьте, есть ли среди ваших знакомых люди с такими именами и не забудьте поздравить их с днем ангела!