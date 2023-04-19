Добровольцев обяжут сдать отпечатки пальцев Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

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Госдума приняла сразу в двух чтениях законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности. Процедуру снятия отпечатков будет проводить Министерство обороны РФ.

Согласно принятой инициативе, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, будут проходить государственную дактилоскопическую регистрацию. Ко второму чтению в проект была внесена поправка о том, кто будет проводить процедуру.

Изменения будут внесены в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» после того, как проект одобрит Совет Федерации и подпишет президент России Владимир Путин. Инициативу внесли в Госдуму в декабре 2022 года главы думских комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

Ранее в Совете Федерации захотели предоставить участникам и ветеранам спецоперации статус социально уязвимой категории граждан. По мнению главы комитета по экономической политике Андрея Кутепова, мера позволит увеличить общую занятость.