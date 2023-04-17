В России захотели признать бойцов СВО социально уязвимой категорией

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Совете Федерации хотят предоставить участникам и ветеранам спецоперации статус социально уязвимой категории граждан, передает ТАСС. Отмечается, что автором законопроекта выступил глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов. По мнению парламентария, мера позволит увеличить общую занятость.

Законопроект предлагает включить в категории социально уязвимых граждан лиц, проходивших военную службу в зоне спецоперации. Он будет способствовать общему увеличению занятости, а следовательно — увеличению поступлений в бюджет, — сказано в публикации.

В статье уточняется, что в настоящее время по закону, если субъекты малого и среднего бизнеса берут на работу инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, бывших заключенных, выпускников детских домов и так далее, то они признаются социальными.

Ранее Олег Нилов озвучил идею брать одну-две тысячи рублей в месяц с каждого из 40 млн годных к военной службе россиян, которые не участвуют в СВО. По мнению депутата, это позволит собрать большую сумму, которую можно будет направить на увеличение зарплаты участникам СВО, как военнослужащим, так и добровольцам. Кроме того, власти смогут покрыть расходы на дополнительное военное оборудование и амуницию.