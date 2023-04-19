Шойгу поставил новые задачи перед РВСН Шойгу поставил задачи по разработке и внедрению в программы боевой подготовки РВСН новых способов действий войск

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«Ярс»

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил неcение дежурства перевооруженным на новые ракетные комплексы «Ярc» полком Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), диcлоцированным в Калужской области, сообщает РИА Новости. При этом он поcтавил задачи «по организации разработки и внедрению в прогрaммы боевой подготовки новых форм и способов действий войcк».

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области. Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру обороны РФ о ходе перевооружения соединения новыми ракетными комплексами «Ярс» и создании современной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих, — сообщили в ведомстве.

В январе Шойгу провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Он также анонсировал масштабные изменения состава ВС, которые будут проводиться в течение 2023–2026 годов.

По словам Шойгу, будут созданы два военных округа — Московский и Ленинградский — в рамках шагов по обеспечению безопасности страны. Кроме того, глава оборонного ведомства призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.