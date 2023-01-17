Шойгу провел совещание об увеличении численности армии России до 1,5 млн

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих. Он также анонсировал масштабные изменения состава ВС, которые будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов.

Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов, потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил) принятия соответствующих компетентных решений, — сказал министр обороны.

Глава Минобороны добавил, что также будут созданы новые военные округа для обеспечения безопасности страны.

Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа, — сказал министр обороны.

Шойгу добавил, что на новых территориях России будут размещены самодостаточные группировки ВС страны, в Карелии будет сформирован армейский корпус.

Кроме того, глава оборонного ведомства призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.