Родителям участников СВО разрешат брать кредитные каникулы Госдума приняла закон о кредитных каникулах для родителей участников СВО

Госдума приняла в третьем, последнем, чтении закон о праве родителей участников военной операции на Украине воспользоваться кредитными каникулами, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Ранее на них могли претендовать только супруга, дети и иждивенцы военнослужащих, теперь мера распространилась на матерей, отцов и усыновителей.

Инициатива расширяет положение закона о кредитных каникулах на всех созаемщиков участника СВО. До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы — теперь же смогут все созаемщики, включая родителей и усыновителей, — говорится на сайте ГД.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отметил, что кредитные каникулы, предоставленные участникам СВО, распространятся и на созаемщиков. По его словам, мера начнет действовать, как бы, задним числом — с даты объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

В ближайшее время документ рассмотрят в Совете Федерации и, в случае принятия, направят на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

В начале марта ЦБ РФ сообщил, что с конца сентября 2022 года участникам СВО и их семьям предоставили отсрочки по кредитам на общую сумму 67,5 млрд рублей, реструктуризацию провели более чем по 174 тысячам договоров. В частности, в январе отсрочили платежи на 3,9 млрд рублей по 6,8 тысячи кредитов.