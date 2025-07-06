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06 июля 2025 в 11:51

ООН назвала страны с самым высоким госдолгом на человека

ООН: Сингапур и США оказались странами с самым высоким госдолгом на человека

Часы национального долга в Манхэттене, Нью-Йорк, США Часы национального долга в Манхэттене, Нью-Йорк, США Фото: Liu Yanan/XinHua/Global Look Press

Сингапур, США и Япония стали лидерами по величине государственного долга на душу населения по итогам прошлого года, в то время как Россия заняла 99-е место, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных ООН. Суверенная задолженность на одного россиянина в 2024 году составила около $3 тысяч.

В Сингапуре на одного жителя приходится $158 тысяч государственного долга, в США — $103,7 тысячи. Япония, оказавшаяся на третьем месте, наоборот, зафиксировала снижение — до $76,9 тысячи. Средний показатель по миру составил $11,4 тысячи на человека.

В десятке крупнейших должников — Канада, Бельгия, Италия, Великобритания, Франция и Австрия. При этом в 48 странах мира зафиксировано снижение этого показателя, включая Аргентину, Данию, Кипр и Норвегию.

Ранее ООН назвала ключевые причины глобального снижения рождаемости, выявленные в международном исследовании с участием 14 тысяч респондентов из 14 стран. Основными факторами стали экономическая нестабильность, дороговизна жизни, сложности совмещения работы и материнства, неэффективная демополитика и проблемы со здоровьем. Каждый пятый участник исследования отметил невозможность иметь желаемое количество детей из-за этих обстоятельств.

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