Стало известно, какой объем кредитов смогли отсрочить участники СВО Участникам СВО предоставили кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

С конца сентября 2022 года участникам СВО и их семьям предоставили отсрочки по кредитам на общую сумму 67,5 млрд рублей, реструктуризацию провели более чем по 174 тысячам договоров, сообщили на сайте ЦБ РФ. В частности, в январе отсрочили платежи на 3,9 млрд рублей по 6,8 тысячи кредитов. Не считая каникул для бойцов, за первый месяц 2023 года реструктурировали 68,1 тысячи кредитов россиян на 31,4 млрд рублей, а также 1,7 тысячи кредитов малого и среднего бизнеса на 56,7 млрд рублей.

Согласно информации, полученной от 44 банков (включая все системно значимые кредитные организации, СЗКО), за период с 21 сентября 2022 года по 31 января 2023 года банки фактически предоставили реструктуризацию по 174,4 тысячи кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 67,5 млрд рублей, — говорится в бюллетене ЦБ.

Закон о кредитных каникулах для участников спецоперации предоставляет право на отсрочку платежей военнослужащим и членам их семей, которые до участия в СВО взяли потребительский кредит, микрозайм или ипотеку. Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Оформить каникулы можно было до конца 2023 года.

Ранее российские банки предложили снизить лимит бесплатных переводов «самому себе» с 1,4 млн рублей до 300–600 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой при обсуждении поправок об отмене комиссий выступили представители Сбербанка и ВТБ.