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06 июля 2025 в 11:49

«Мало создать»: американист оценил шансы Маска организовать свою партию

Американист Блохин: Маску будет трудно создать собственную партию

Илон Маск Илон Маск Фото: Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

Основателю Tesla и SpaceX Илону Маску будет трудно создать собственную партию, уверен политолог-американист Константин Блохин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что даже при наличии неограниченных финансовых ресурсов создать третью политическую силу в реальности непросто.

Задача непростая. У Маска практически неограниченные финансовые ресурсы, но сможет ли он даже при этих деньгах это реализовать? Я думаю, что в реальности это трудно осуществить. Плюс ему придется откуда-то брать кадры, рекрутировать, создавать идеологию, а идеологии у Маска особо и нет. Поэтому создать третью партию для Маска будет очень тяжело, — высказался Блохин.

По его словам, мало создать третью партию, так как в США их насчитывается около 40. Третья партия должна быть сопоставима с влиянием Республиканской или Демократической партии, подчеркнул американист.

Мало создать третью партию. Она должна быть третья не по количеству, а по влиянию сопоставима, условно, с Республиканской или Демократической партией, потому что все остальные нужно рассматривать под микроскопом, они мизерные по могуществу, — заключил Блохин.

Ранее Маск объявил о создании новой политической силы в США — партии «Америка». Это решение он принял после голосования подписчиков на принадлежащей ему интернет-платформе.

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