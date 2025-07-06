«Вонища, тухлятина»: в Приморье взорвался грузовик с необычным содержимым

В поселке Волчанец Приморского края взорвался грузовик, груженный крабами, сообщает Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия», публикуя соответствующее видео. По предварительным данным, в кузове лопнуло газовое оборудование, пострадавших нет. Крабов при этом разбросало от взрыва по всей округе.

Вчера ночью сидели у себя на базе. Прогремел взрыв. Взорвался грузовик. Точнее, не сам грузовик, а баллон с газом у него в кузове. Водителя не было в машине. А перевозил он, если видно, краба. И сейчас тут по всей дороге щупальца. И здесь просто вонища, тухлятина, — рассказал автор ролика.

На видео запечатлен остов сгоревшего грузовика на сельской дороге. По обочине разбросаны части крабов.

Ранее в Казани перевернулась фура, груженная пивом. На опубликованном в Сети ролике видно, как жители города бросились собирать уцелевшие бутылки, которые разлетелись по трассе.

До этого сообщалось, что в Наро-Фоминском районе Подмосковья перевернулась фура с аперолем. Из-за аварии на ЦКАД образовалась пробка. Изначально журналисты сообщали, что речь идет о фуре с водкой, и объявили читателям, что срочно выезжают на место ДТП. Водители начали выходить из машин и собирать бутылки.