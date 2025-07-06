Москвичка перекрыла МКАД по необычной причине

Жительница Москвы перекрыла движение по МКАД, чтобы помочь утиному семейству перейти дорогу, сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя соответствующее видео. По его данным, спасательная операция развернулась утром 6 июля в районе Ясенево.

На МКАД прямо. Женщина — молодец, герой, — комментирует автор ролика.

На кадрах видно, как девушка идет впереди с распростертыми руками, призывая водителей притормозить. Следом за ней идет мама-утка с большим выводком утят. Автомобилисты спокойно ждут, пока семейство перейдет дорогу.

Ранее в Сети появилось видео, как в Москве на мужчину напала красная утка, которой он хотел помочь перейти через Дмитровское шоссе. Как видно на кадрах, москвич уверенно переходит дорогу и машет рукой водителям, чтобы они сбросили скорость и пропустили уток. Однако, когда он приблизился к птицам, одна из них набросилась на него. Остальное семейство в этот момент решило воспользоваться ситуацией и перейти дорогу.

До этого мама-утка с выводком прервала транспортный поток на Кутузовском проспекте в Москве. На кадрах видно, что автомобилисты были вынуждены остановиться, чтобы птицы не получили травмы.