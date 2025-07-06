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06 июля 2025 в 12:04

Секрет стамбульских поваров: как приготовить быстрые лепешки по-турецки

Секрет стамбульских поваров: как приготовить быстрые лепешки по-турецки Секрет стамбульских поваров: как приготовить быстрые лепешки по-турецки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что приготовить на завтрак? NEWS.ru сейчас вам подскажет! Простой рецепт лепешек по-турецки — в нашем материале.

Для приготовления сухой смеси понадобятся 130 г пшеничной муки, 4 г соли и 2 г разрыхлителя. Жидкая часть готовится из 60 мл холодной воды, 15 мл оливкового масла.

Быстрый завтрак из лепешек готовится следующим образом: смешайте сухие ингредиенты венчиком. Влейте аккуратно воду струйкой, чтобы тесто напоминало лунный кратер.

Смажьте пальцы маслом и замешайте тесто. Разделите и тонко раскатайте в лепешки. Жарьте лепешки на сковороде с маслом с обеих сторон по 3–4 минуты. И можно подавать к столу с любимым соусом!

общество
кулинария
рецепты
лепешки
Алина Ясинская
А. Ясинская
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