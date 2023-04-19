Милонов предложил тратить деньги с проката западных фильмов на нужды СВО Депутат ГД Милонов предложил тратить кассовые сборы с западных фильмов на нужды СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Все кассовые сборы с фильмов Запада и США следует перечислять на нужды специальной военной операции, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат отметил, что также не следует платить Западу за авторство.

100% от всех сборов фильмов из США нужно отдавать на нужды СВО. И от сборов кино других стран Запада тоже. И не нужно им платить за авторство. Они с нашими налогоплательщиками как поступили? Взяли вперед деньги за свой контент и отрубили доступ, — уточнил парламентарий.

Такое мнение Милонов высказал в ответ на идею перечислять полученные средства от проката исторических и патриотических кинолент, снятых в России, на нужды СВО. По его мнению, нельзя урезать заработок отечественных режиссеров, так как они тратят на создание кинолент свое время и средства.

Сенатор Совета Федерации Константин Долгов, напротив, идею поддержал, но отметил, что для этого необходимо установить, какие фильмы относятся к категории патриотических. Он уточнил, что для этого нужно также определиться, на каком уровне будут назначены отчисления — добровольном или бюджетном.

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов ранее призвал разработать компьютерную игру, сюжет которой рассказывал бы о предпосылках и задачах СВО. Депутат подчеркнул, что с помощью патриотически наполненной игры можно объяснять подрастающему поколению смысл событий, происходящих на Украине.