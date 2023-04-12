В Госдуме предложили создать компьютерную игру на тему СВО Депутат Госдумы Иванов призвал создать компьютерную игру по мотивам СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов призвал разработать компьютерную игру, сюжет которой рассказывал бы о предпосылках и задачах специальной военной операции (СВО). Как пояснил парламентарий интернет-изданию «Подмосковье сегодня», основой для будущей стрелялки могли бы послужить симуляторы, которые сегодня используются для обучения солдат на передовой.

Я был в Донбассе, встречался с подразделениями. В некоторых из них уже есть симуляторы ведения боевых действий. Там есть города, которые необходимо освободить. Такие технологии уже разрабатываются и внедряются в зоне проведения специальной военной операции, они нужны для обучения бойцов, — отметил Иванов.

Депутат подчеркнул, что с помощью патриотически наполненной игры можно объяснять подрастающему поколению смысл событий, происходящих на Украине.

Это будет востребовано. Учитывая, что многие дети и подростки сейчас играют в стрелялки, нужно разрабатывать патриотические игры, рассказывать историю проведения специальной военной операции и предпосылки к ней. Нужно играть за наших и побеждать, — резюмировал Иванов.

Ранее стало известно о том, что 12-летний житель Москвы вызвал полицию после того, как мать запретила ему играть в компьютерные игры. Мальчик заявил, что мама его избила. Прибывшие на место полицейские не обнаружили у него следов побоев.