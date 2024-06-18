НАТО готовит мощный взрыв в Москве? Откуда могут ударить ядерным оружием

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В интервью The Telegraph генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Блок должен привести в боеготовность ядерное оружие (ЯО) в Европе в связи с «угрозами со стороны России и Китая». Как считают в Москве, такая риторика может привести к масштабному кризису. Какие страны Альянса уже располагают ядерным оружием, кто еще может его получить и к чему следует готовиться России — в материале NEWS.ru.

Что сказали в НАТО о ядерном оружии в Европе

Генсек НАТО считает, что Блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал всему миру, чтобы послать «прямой сигнал противникам».

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, а какие из них следует оставить на хранении. Нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся», — уточнил Столтенберг.

По его мнению, в мире не должно быть ЯО. Но пока оно существует, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, подчеркнул генсек.

Депутат Госдумы Александр Толмачев считает, что риторика Запада ведет лишь к росту напряженности в отношениях с Россией. Как он предположил в беседе с NEWS.ru, рано или поздно это выльется в новый Карибский кризис, но уже на европейской территории.

«Такова целенаправленная политика США. Итог этой эскалации очевиден. Американцы, как всегда, разгонят конфликт, вовлекут в него европейцев, а именно французов и британцев, владеющих ядерным оружием, и всех кинут, как они это делали уже много раз», — прогнозирует парламентарий.

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press Истребитель, оснащенный бомбой B61

В каких странах НАТО есть ядерное оружие

17 июня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о ЯО, которое есть у разных стран. Из отчета следует, что за последний год Британия, Китай, Россия, США, Франция, Израиль, Индия, КНДР и Пакистан развернули новые ядерные вооружения. По данным SIPRI, общемировой запас составляет более 12,1 тысячи ядерных боеголовок, 90% из них приходится на РФ и Штаты.

В течение нескольких лет обсуждается, что список стран, в которых размещено ядерное оружие США, расширят. Как сообщила в 2015 году газета The Guardian, в рамках программы Nuclear Sharing Польша может стать одним из государств с ЯО. Однако тогда Минобороны страны отказалось от этих планов, напомнив, что Варшава подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.

Летом 2023-го премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал о планах убедить союзников по НАТО в необходимости размещения в республике ЯО в целях укрепления ее безопасности. Позднее президент страны Анджей Дуда в интервью газете Fakt отметил, что Варшава присоединится к Nuclear Sharing, если Альянс так решит.

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press Польский президент Анджей Дуда

Как написала в январе 2024 года The Telegraph, впервые за 15 лет Вашингтон может разместить ядерные боеголовки в Великобритании. Ссылаясь на документы Пентагона, издание рассказало, что Штаты хотят отправить оружие на авиабазу Королевских военно-воздушных сил Лейкенхит в Саффолке. Ни британские, ни американские власти не подтвердили эти планы.

Власти Финляндии также обсуждали вопрос о размещении у себя части арсенала США — в этом случае ЯО оказалось бы в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. В феврале премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что у Хельсинки «нет необходимости» для таких мер.

Как позже отметил президент Финляндии Александер Стубб, республике важно иметь в распоряжении «средства ядерного сдерживания», но это противоречит их законодательству. На данный момент запрещено ввозить, изготовлять, хранить и подрывать ядерные заряды на территории Финляндии.

По мнению экс-начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Виктора Есина, лишь Польша действительно готова разместить у себя ядерное оружие. По оценке эксперта, только власти США могут направить Варшаве дополнительные боеголовки.

«Если говорить о бомбах свободного падения, то B61 в различных модификациях и в большом количестве есть только у Штатов. У англичан бомб вообще нет, у них только подводные лодки оснащены ядерными ракетами. У французов есть и подводные лодки, и небольшое количество бомб для самолетов, но я не думаю, что они отправят их в Польшу. Такая возможность есть только у США», — пояснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Схема атомной бомбы B61

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев не исключил, что другие соседи РФ тоже могут пойти на соглашение о размещении ядерных боезарядов. Как он считает, лишь Вашингтон примет окончательное решение.

«Польша и Прибалтика спят и видят, когда обзаведутся такими „игрушками“, а только что вступившие в Блок Финляндия и Швеция лишь манерничают, изображая, что могут ставить какие-то условия. Как прикажут в Вашингтоне, так и сделают в Хельсинки и Стокгольме», — предположил парламентарий.

Как Россия реагирует на угрозы НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Столтенберга «очередным нагнетанием напряженности». Он заметил, что участники недавнего саммита по Украине в Швейцарии подписали декларацию, где упоминается недопустимость такой риторики. По мнению представителя Кремля, власти РФ относятся к вопросам ядерного оружия намного ответственнее Запада.

«Хочу напомнить, что, когда президент Путин говорит об этой проблематике, по военным ядерным делам, он отвечает на чьи-то вопросы: журналистов, в том числе иностранных. Он не говорит об этом по своей инициативе и очень внимательно к этому относится», — пояснил Песков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

21 мая 2024 года стартовал первый этап ядерных учений ВС РФ. Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение спецбоеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.

Второй этап маневров начался 11 июня, и к нему присоединились военнослужащие из Белоруссии. Минобороны РФ сообщило, что в ходе тренировок совместная группировка войск отрабатывает вопросы подготовки к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

По мнению депутата Толмачева, Москва работает на упреждение, напоминая Западу и всему остальному миру о наличии собственной ядерной триады и готовности ее применить в случае необходимости.

«Запад не учитывает один факт: у России только по официальным данным ядерного оружия в несколько раз больше, чем у европейцев. Что уж говорить о других видах вооружений. Коллегам из Европы пора напрягать свои мозги, а не жить на американском допинге», — считает он.

Угрозы НАТО — реальность или блеф?

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович предположил в беседе с NEWS.ru, что в случае реального ядерного конфликта сначала Запад ударит по отдельным целям на территории России. По его оценке, противник попытается ослепить радиолокационные станции и другие средства предупреждения о ракетном нападении. После этого, по мнению эксперта, противник может провести полноценную атаку.

Как полагает Есин, пока зарубежные страны понимают расстановку сил в конфронтации с Россией. По его мнению, слова генсека НАТО о размещении дополнительных ядерных вооружений в Европе не стоит воспринимать слишком серьезно.

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press Йенс Столтенберг

«Столтенберг — далеко не главное лицо, которое решает подобные вопросы. Тут можно всерьез воспринимать только решения самого президента США. Я на 70–80% уверен, что его слова являются блефом, игрой на публику», — считает эксперт.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин придерживается такого же мнения. «Заявления Столтенберга по поводу размещения дополнительного ядерного оружия, честно говоря, ничего не означают, поскольку это человек, не имеющий никаких полномочий распоряжаться ядерным оружием. Есть три страны в НАТО, имеющие ядерное оружие, и надо учитывать заявления от них», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Журавлев, напротив, уверен в серьезности намерений противников РФ. «Это точно не блеф и не пустая угроза, Соединенные Штаты готовы на все, чтобы противостоять России. Мы тоже не будем сидеть сложа руки и ждать, пока они развернут ядерный потенциал во всех странах НАТО и у союзников Альянса. Нам тоже придется отвечать. И, как мы видим, даже неядерные ракеты на кораблях рядом с Кубой вызывают у них истерическую панику. Значит, будут и ядерные», — резюмировал политик.

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