Минобороны России объявило о старте ядерных учений

Фото: МО РФ

В Южном военном округе стартовал первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что они проходят под руководством Генерального штаба ВС РФ.

В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений ЮВО отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков, — сказано в публикации.

Кроме того, личный состав ВКС России отрабатывает снаряжение ракет «Кинжал». Также российские военные тренируются совершать вылеты в назначенные районы патрулирования.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, соответствующее указание дано министерствам обороны и генеральным штабам.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что ядерные учения необходимы, так как Россия должна быть готова к применению данного вооружения. Военный эксперт уточнил, что благодаря учениям ядерное оружие можно будет использовать максимально эффективно, если это потребуется.