В Госдуме напомнили, что РФ может применить ядерную триаду Депутат Толмачев: у РФ ядерного оружия больше, чем у европейцев

НАТО продолжает нагнетать обстановку в Европе, что может привести к полномасштабному столкновению ядерных держав и гибели человечества, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, политика США направлена на разжигание Карибского кризиса 2.0 прямо в центре Европы. Как утверждает депутат, американцы намерены разогнать конфликт, вовлечь в него французов и британцев, владеющих ядерным оружием, и отойти в сторону. Одолеть же Россию самостоятельно Европа не сможет.

Мы напоминаем всему миру, что не просто располагаем ядерной триадой, но и готовы еë применить. У России, только по официальным данным, ядерного оружия в несколько раз больше, чем у европейцев. Что уж говорить о других видах вооружений. Коллегам из Европы пора начинать напрягать свои мозги, а не жить на американском допинге. Ещë раз повторю: ядерная эскалация НАТО погубит все человечество, — подчеркнул Толмачев.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса обсуждают возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Он отказался вдаваться в подробности об их числе, пояснив, что пока на этот счет идут консультации. Как подчеркнул глава военного блока, открытость в этом вопросе «помогает послать прямой сигнал» о том, что НАТО является «ядерным альянсом».