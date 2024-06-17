НАТО может привести ядерное оружие в состояние боеготовности Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боеготовности

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британскому изданию The Daily Telegraph, что страны Альянса обсуждают возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Он отказался вдаваться в подробности об их числе, так как пока идут консультации.

Глава военного блока подчеркнул: открытость в этом вопросе «помогает послать прямой сигнал» о том, что НАТО является «ядерным альянсом». Столтенберг добавил, что целью Альянса является исчезновения в мире ядерного оружия.

Но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, — это опасный мир, — указал генсек Блока.

Столтенберг признался, что особую озабоченность у него вызывает Китай. По некоторым данным, к 2030 году численность его ядерных боеголовок достигнет одной тысячи единиц. Следовательно, вскоре НАТО столкнется с двумя потенциальными ядерными противниками, Пекином и Москвой. Глава военного блока анонсировал обновление ядерных арсеналов США и союзников. Речь идет о европейских самолетах и американских гравитационных бомбах.

Йенс Столтенберг на днях заявил, что страны Альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поскольку он не считает предложение президента РФ Владимира Путина по Украине мирным. По словам генсека, не Киев должен выводить войска из новых регионов РФ, а Москва — с занятых ею территорий.