Премьер Финляндии объяснил нежелание размещать в стране ядерное оружие Орпо: Финляндия не разместит на своей территории ядерное оружие из-за мощи НАТО

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Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил об отсутствии необходимости размещать в стране ядерное оружие. По его словам, которые приводит польское издание Rzeczpospolita, для обеспечения безопасности государств — членов НАТО достаточно ядерного оружия, находящегося в других странах.

В этом нет необходимости, потому что НАТО сама по себе обеспечивает ядерное сдерживание. <...> Ядерное оружие развернуто в нескольких странах Альянса, и этого достаточно, — сказал политик.

Орпо при этом подчеркнул, что недавно вступившая в НАТО Финляндия тщательно готовится к выполнению поставленных Альянсом задач и осуществляет сдерживание с помощью обычного оружия.

Ранее экс-премьер Финляндии Александр Стубб заявил, что система безопасности страны опирается на сильные вооруженные силы, членство в НАТО и соглашение об оборонном сотрудничестве с США, которое было подписано 18 декабря 2023 года. Он отметил, что Финляндии удалось быстро вступить в Альянс, так как в этом заключаются военные и политические интересы Вашингтона.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал выдумкой заявления о том, что Россия нападет на Прибалтику, Польшу и Финляндию, когда победит на Украине.