Военный раскрыл подоплеку слов Столтенберга о ядерном оружии НАТО в Европе Военэксперт Есин назвал блефом слова о наращивании ядерного оружия НАТО в Европе

Фото: IMAGO/Jürgen Heinrich/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который пригрозил нарастить количество ядерного оружия в Европе, не вправе решать подобные вопросы, сказал в беседе с NEWS.ru экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Виктор Есин. По его мнению, слова секретаря Альянса могут быть обычной «игрой на публику».

Прислать ядерное оружие могут только США. Столтенберг — далеко не главное лицо, которое решает подобные вопросы. Тут можно всерьез воспринимать только решения самого президента Штатов. Я процентов на 70–80 уверен, что слова Столтенберга являются блефом, игрой на публику, — отметил он.

По словам военного эксперта, единственной страной ЕС, которая хотела бы дополнительно разместить на своей территории ядерный арсенал, является Польша.

Больше я не знаю, кто бы еще хотел присутствия такого оружия. А поляки давно выступают с предложениями, чтобы ядерные боеприпасы и средства их доставки у них были размещены, — напомнил он.

Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны НАТО обсуждают возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Он отказался вдаваться в подробности об их числе, так как пока идут консультации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление очередным нагнетанием напряженности. По его словам, Владимир Путин, в отличие от представителей Запада, никогда не затрагивает ядерную проблематику «по своей инициативе». Более того, глава России очень внимательно относится к этому вопросу, утверждает официальный представитель Кремля.