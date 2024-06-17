Песков осудил слова Столтенберга о ядерных арсеналах НАТО Песков назвал нагнетанием напряженности заявления НАТО о ее ядерных арсеналах

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении планов по приведению своих ядерных арсеналов к готовности является очередным нагнетанием напряженности, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер Владимир Путин, в отличие от представителей Запада, никогда не затрагивает ядерную проблематику «по своей инициативе». Более того, глава государства очень внимательно относится к этому вопросу, утверждает официальный представитель Кремля.

Не что иное, как очередное нагнетание напряженности, — ответил Песков на вопрос журналистов.

Столтенберг ранее заявил, что страны НАТО обсуждают возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Он отказался вдаваться в подробности об их числе, так как пока идут консультации.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) ранее опубликовал ежегодный отчет, в котором отметил, что в прошлом году количество развернутых ядерных вооружений выросло до 9585. Согласно документу, всего ядерные державы по состоянию на начало 2024 года обладают 12 121 единицей такого оружия. Отмечается, что 3904 боеголовки были развернуты на ракетах и самолетах, что на 60 единиц больше, чем в январе 2023 года.