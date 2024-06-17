Собрались, поговорили, сделали Украине хуже: закончился швейцарский шабаш

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Изначально было ясно, что «формула мира» для Украины от президента России Владимира Путина задаст тон дискуссиям на так называемом саммите на швейцарском курорте. Он был созван исключительно для подачи России «важного сигнала» и создания иллюзии массовой поддержки в мире украинской позиции. В результате под присмотром вице-президента США Камалы Харис политики громко выступали против капитуляции Киева. Однако даже чисто арифметически такая игра не удалась.

Все кроме Глобального Юга

Сколько бы президент Украины Владимир Зеленский не путешествовал по миру, пропагандируя саммит, основными режиссерами этого действа были американцы. Собственно, часть развивающихся стран удалось привлечь на посиделки в Швейцарию лишь потому, что они не хотели противоречить Вашингтону. И некоторым лидерам заранее намекали, что можно ничего не подписывать, с трибуны лояльность не проявлять, достаточно просто для массовки сфотографироваться.

В результате из 92 стран-участниц лишь 58 были представлены президентами или премьерами, включая 38 государств Европы. Всего лишь на уровне послов были представлены страны, на которые изначально делали основную ставку: Бразилия, Индия, ЮАР, Индонезия. Мало того, государства с огромным населением, такие как Китай, Нигерия, Эфиопия, Пакистан, Бангладеш, Мозамбик, Камерун, Зимбабве, Египет, Вьетнам, Иран, от участия отказались.

В итоге Африка была представлена президентами Ганы, у которого в декабре выборы с минимальными шансами, и Кенией, которой США обещали оружие. Азию по мере сил изображали Восточный Тимор в компании с президентом Палау. Есть и такое государство в западной части Тихого океана. Так что брали числом, а не качеством.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо (слева направо), президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Виола Амхерд, президент Украины Владимир Зеленский, президент Чили Габриэль Борич и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Резолюцию составили заранее

Весьма характерно, что в Швейцарию отказался прибыть и генсек ООН Антониу Гутерриш, вовремя осознавший, что посиделки на швейцарском курорте формируются как некая альтернатива ООН, лишний раз показывая неэффективность организации.

Сама финальная резолюция не стала каким-то откровением, как бы ей не пытались придать максимально расплывчатый гуманитарный характер. Тут и возврат под украинский контроль Запорожской АЭС, и гарантия свободы судоходства в бассейнах Черного и Азовского морей, тезис и недопустимости нападений на торговые суда и портовую инфраструктуру. Бизнес есть бизнес.

И, конечно, решительно осуждается «использование ядерной угрозы». Понятно, что документ не содержит объяснений по поводу постоянных обстрелов Запорожской АЭС и каким образом отличить мирную портовую инфраструктуру от той, что используется для доставки оружия и военного производства. Но это, как говорится, детали.

Кто поставил подпись

Кто подписал итоговый документ? В этом, собственно, и заключалась вторая интрига саммита. Понятно, что вся затея планировалась ради политического эффекта и к мирному урегулированию резолюция никакого отношения не имеет. Ясно было, что число подписантов будет куда меньше, чем даже количество голосов, поданных за резолюции Генассамблеи ООН по украинскому вопросу.

Фото: Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press Генассамблея ООН

Потому помимо десятков стран Глобального Юга, которые вообще не приняли участия в конференции, еще ряд заметных государств — Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и даже Армения — отказались ставить свою подпись под итоговым документом. А ведь ради их привлечения сие предприятие и затевалось. Так что инициаторам швейцарского шабаша остается довольствоваться автографом министра иностранных дел Турции, которая всегда демонстрирует завидную политическую гибкость. И не менее гибких Венгрии и Сербии.

В сухом остатке имелись: истерика польского лидера, его финский коллега, который перепутал, с кем в союзе была Финляндия во время Второй мировой войны, странные заикание и запинания президента Словении, которая во время выступления все время путала Россию с Украиной.

Главное — ярко выраженное желание двигаться дальше, но с участием России. Не исключено, что следующая подобная сессия может состояться в Саудовской Аравии. А что там можно будет обсуждать, покажет состояние линии боевого соприкосновения на Украине. Владимир Путин же предупредил, что наши следующие предложения по комплексному урегулированию могут быть куда менее выигрышными для противника.

Читайте также:

Как умные бомбы изменили баланс на поле боя: ВСУ проигрывают

НАТО идет ва-банк, разрешая Украине все: скоро ядерная война?

Почему надо брать Одессу как можно быстрее: мы должны защитить наш флот

Киев получил два суперсамолета ASC 890 — а чем ответят ВС РФ?