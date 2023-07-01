Польша хочет ядерное оружие: что решат США, насколько это опасно для России

Фото: gov.pl

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 июня призвал разместить на территории республики американское ядерное оружие и призвал НАТО включить страну в программу Nuclear Sharing, передает РИА Новости. Политик подчеркнул, что стремление Варшавы объясняется появлением российского тактического ЯО в Белоруссии. Решатся ли на такой шаг США, насколько это опасно для РФ — в материале NEWS.ru.

Что заставляет Варшаву нервничать

Заявлению Моравецкого предшествовало выступление 27 июня президента Польши Анджея Дуды, выразившего опасения в связи с возможным размещением бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии, сообщали в РИА Новости. Глава государства назвал «очень негативными сигналами» перемещение на территорию соседней страны подразделений ЧВК.

«Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде Группы "Вагнер“ в Белоруссию. Все это для нас — очень негативные сигналы», — отметил Дуда.

До этого сам Моравецкий заявил, что власти Польши усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отъезде связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Премьер уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в РФ показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».

А 30 июня, по окончании саммита Евросовета, Моравецкий призвал разместить в Польше американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing в ответ на появление в Белоруссии российского тактического ЯО.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — добавил Моравецкий.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что договоренность о нахождении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не предусматривает временных ограничений. Он также указал, что условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии.

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press Матеуш Моравецкий

Чем рискует Польша

Предложение Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие превращает Польшу в первоочередную мишень для российской армии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, в свое время премьер-министр Польши Дональд Туск предостерегал от таких шагов.

«Польша давно тянет на себя одеяло главной европейской любовницы США, оспаривая это звание у Германии, и тут, конечно, число ядерных бомб все равно что подаренные драгоценности — у немцев-то их больше всего, а полякам пока ни одной так и не досталось. Даже одними только своими предложениями паны превращают Польшу в первоочередную мишень для российской армии», — сказал Журавлев.

Он напомнил, что в Польше как раз сейчас всплыли стенограммы переговоров бывшего премьера Туска с руководством США — речь в них шла всего лишь об американских противоракетных комплексах. И Туск тогда, еще в 2008-м, заявил, что получил однозначное предупреждение от Путина: если такие системы в Польше появятся, Россия непременно внесет их в список первейших целей.

«С тех пор стратегия наша на этот счет, надеюсь, не поменялась, тем более что Запад организовал у наших границ такие провокации, что Россия для защиты собственных интересов вынуждена была ядерное оружие разместить уже и в Белоруссии», — указал Журавлев.

Он добавил, что из Белоруссии подлетное время на пять — семь минут меньше, и это может сыграть решающую роль в случае, если польские политики добьются использования ядерного оружия.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru отметил, что подлетное время российских ракет, в том числе с ядерными боеголовками, до Польши составит около 90 секунд. По его словам, если Польша разместит у себя ЯО США, то превратится в заложницу Белого дома, так как Вашингтон, в случае конфликта с РФ, за Варшаву ответственности нести не будет.

Он также напомнил о предупреждении президента России о том, что в случае любой провокации против РФ, если Москва сочтет ее реальной угрозой, то она применит ядерное оружие. Таким образом Польша автоматически станет мишенью для российских ракет, которые долетят до нее за полторы минуты.

Фото: gov.pl

Почему США согласятся разместить ЯО в Польше

Размещение американского ядерного оружия в Польше обсуждается давно, сейчас этот вопрос поднят официально, и вполне реально, что он будет решен положительно, заявил в беседе с NEWS.ru Липовой. По его словам, США готовы на любую авантюру на фоне провалившегося и не оправдавшего ожидания Запада, по мнению эксперта, наступления ВСУ в зоне СВО.

«Вашингтон готов на любую авантюру, чтобы хоть как-то выйти из некрасивой истории с Украиной, где его надежды не оправдались. Поэтому США готовы на провокацию с размещением ядерного оружия не только в Польше, но и на территории Болгарии и Румынии», — сказал Липовой.

По его словам, решение проблемы размещения Белым домом ЯО на территории Польши — вопрос времени, который создаст дополнительные неудобства для РФ. Липовой предположил, что США могут передать Варшаве ядерные припасы трех видов: ракеты, авиабомбы или артиллерийские снаряды.

Как в России отреагировали на заявления Моравецкого

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале намерение Польши разместить у себя ядерное оружие США, заявил, что в этом есть положительная сторона. По его словам, в случае применения такого оружия исчезнет все недружественное по отношению к РФ польское руководство.

Медведев отметил, что в настоящее время Польшей руководят «только патентованные дегенераты», поэтому инициатива Варшавы грозит применением такого оружия.

«Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и прочая нечисть. Ну и другие исчезнут, увы», — написал он.

В том случае, если идея премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о размещении в стране тактического ядерного оружия США воплотится в жизнь, мир приблизится к новому «Карибскому кризису», считает глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Если озвученная Моравецким затея будет реализована, мир сразу на несколько шагов приблизится к Карибскому кризису 2.0», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он отметил, что размещение подобного типа оружия не гарантирует безопасность ни Польше, ни Европе в целом. Напротив, по мнению российского политика, это создаст новый очаг напряженности.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Что заявил президент Белоруссии Лукашенко

Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение Варшавы разместить у себя атомное оружие. По его словам, в случае, если начнется война, исчезнет вся Европа как цивилизация, передает официальный сайт руководителя республики.

«Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой — Вильнюсом и Европой?» — задался вопросом Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что у предателей и коллаборационистов нет сил, чтобы сформировать «вызваленчае войска» (освободительную армию), как и в годы Великой Отечественной войны. По его словам, сегодня идти по стопам коллаборационистов — не самый лучший выбор.

«Если кто-то хочет повторить — это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил», — заявил Лукашенко.

Фото: president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко

В каких странах Европы США хранят свое ядерное оружие

Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ был опубликован в апреле 2019 года, но затем удален. В нем сообщалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия, писало издание Washington Post.

Копию доклада 16 июля 2019-го обнародовала бельгийская газета De Morgen. Издание поместило материал под заголовком «Наконец, черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие».

В публикации указывается, что «бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции».

Какими носителями ЯО располагают США

По информации директора Центра исследований стран Балтийского региона Института региональных исследований Балтийского федерального университета имени И. Канта Юрия Зверева, самолеты двойного назначения (dual-capable aircraft [DCA]) 3-й воздушной армии ВВС США (3rd Air Force) являются носителями примерно для 70 из 150 ядерных авиабомб США в Европе. Это многоцелевые ударные истребители F-15E (с авиабазы Лейкенхит (Великобритания) и многоцелевые истребители F-16C/D (с авиабаз Шпангдалем (Германия) и Авиано (Италия)). Каждый F-15E может нести до пяти ядерных авиабомб B61, F-16С/D – до трех.

Кроме того, около 80 американских ядерных авиабомб в военное время должны доставить к целям самолеты ВВС европейских союзников США по НАТО, которые входят в программу НАТО Nuclear Sharing. Это бельгийские и голландские многоцелевые истребители F-16A/B с авиабаз Кляйн-Брогель и Фолькель (могут нести такое же количество B61, как и американские F-16) и истребители-бомбардировщики ВВС Германии и Италии с авиабаз Бюхель и Геди (могут нести до четырех B61), цитирует Институт телеканал РЕН-ТВ.

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