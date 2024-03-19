Секретное оружие Сырского: Украина готовит России «беспилотный ад»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главком украинской армии Александр Сырский назвал развитие беспилотной авиации приоритетом для своих войск. При этом, как известно, ВСУ практически ежедневно используют дроны не только на линии соприкосновения, но и запускают их во внутренние территории РФ. Смогут ли подчиненные Сырского выполнить его требование, сумеют ли украинские заводы самостоятельно развивать виды беспилотных вооружений и как далеко в российский тыл смогут проникнуть украинские дроны? Об этом — в материале NEWS.ru.

Какими дронами оснащены ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский во вторник в своем Telegram-канале назвал развитие беспилотных систем приоритетом для украинских войск. При этом ВСУ практически ежедневно атакуют дронами не только позиции российских войск на линии соприкосновения, но и внутренние территории РФ. Так, по данным российского Минобороны, только в ночь на 19 марта дежурные средства ПВО остановили две атаки с применением дронов самолетного типа. Один был сбит над Белгородской, другой — перехвачен над Воронежской областью.

Свое заявление Сырский сделал в ходе совещания с полковником Вадимом Сухаревским, ответственным за развитие беспилотников в ВСУ. Минобороны Украины распространило фотографию, сделанную на совещании, — на ней видны малый разведывательный квадрокоптер и различные бомбы, предназначенные для сброса со средних и тяжелых БПЛА.

По оценке издания «Военное обозрение», год назад, зимой 2022/23, в распоряжении ВСУ было около семи тысяч дронов, большинство из которых — просто гражданские коммерческие модели, доработанные для армейских нужд.

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press Александр Сырский

Из производимых на самой Украине аппаратов наиболее распространены два — разведывательный дрон «Фурия», выполненный по схеме «летающее крыло», и «Лелека-100» самолетной схемы. Кроме того, в прошлом году у ВСУ появилось множество БПЛА, поставленных из-за рубежа, в том числе различные FPV-дроны (First Person View, с англ. — «вид от первого лица»), заслужившие репутацию грозного оружия.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко уверен: если говорить о прифронтовых направлениях, там, безусловно, в лидерах по применению находятся ударные дроны-камикадзе. «Это самые дешевые, легкие в производстве и зависящие только от поставок комплектующих беспилотники. Их можно производить миллионами, что и собирается делать противник», — пояснил NEWS.ru эксперт.

Действительно, в середине февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал, что группа государств НАТО поставит Киеву миллион БПЛА. Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Работу по его созданию Зеленский поручил Генштабу Украины.

Фото: МО Украины

Почему Киев вынужден делать ставку на дроны

За неделю до президентских выборов в России Киев начал масштабную серию воздушных нападений на российские тылы с помощью дронов. Беспилотники атаковали сразу десяток областей: Московскую, Ленинградскую, Белгородскую, Курскую, Брянскую, Тульскую, Воронежскую, Ростовскую, Орловскую, Нижегородскую.

Украинское издание «Страна.ua» обозначило цель таких ударов как откровенно пропагандистскую. «Было ожидаемо, что Украина предпримет массированную атаку накануне выборов, чтоб поднять боевой дух в украинском обществе на фоне тяжелой для ВСУ ситуации на фронте, показать западным партнерам, что в состоянии наносить удары по РФ». Третьей целью, по мнению авторов издания, было «деморализовать российское общество и пробудить в нем недовольство российскими властями».

Сырский же на совещании пояснил, что именно дроны могут обеспечить ВСУ преимущество в боях с «численно превосходящими силами» России.

Впрочем, как отмечают военные аналитики, при массовом наличии дронов с обеих сторон конфликта этот фактор вряд ли серьезно повлияет на стратегический расклад сил, для Киева работа с дронами — это скорее попытка как-то компенсировать почти полное отсутствие серьезных ВВС.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил NEWS.ru, что в этом смысле беспилотники — дешевый заменитель тактической армейской авиации.

Фото: МО Украины

«Когда Украина стала массово терять свои самолеты и вертолеты, ее западные партнеры нарастили поставки ей дронов — в основном ударного и разведывательного типа. Ставка на беспилотники вызвана тем, что Запад до сих пор не смог решить вопрос с авиационной компонентой для Украины. Он не смог это сделать во время „наступа“ прошлым летом. То количество бортов, которые Запад собрал, — это все, что он смог одновременно предоставить», — сказал Леонков.

По мнению аналитика, уже понятно, что Киев в ближайшее время не получит такое оружие, как истребитель F-16, хотя разговоры о нем идут уже второй год. Вот почему, говорит Леонков, Сырский надеется на беспилотники. «Насколько их хватит украинским военным, каковы будут реальные поставки, как долго они смогут их применять — вопрос открытый», — отметил эксперт.

Какие дроны Украина может производить сама

Леонков отметил, что у Украины уже не получается самостоятельно производить нужные беспилотники в нужных количествах. «Они еще продолжают попытки наладить сборку дронов типа „Лелека“ и прочих, но если посмотреть номенклатуру сбитых дронов, то украинские модели там присутствуют отнюдь не в большинстве, как было в 2022 году. Сейчас большинство тех, что нам удается опознать, — из стран Евросоюза и некоторых стран Азии», — сказал Леонков.

В свою очередь Михаил Онуфриенко предупреждает: даже мелкосерийное производство ударных беспилотников противника несет реальную угрозу.

«Украинцы увеличивают производство, мы ощущаем на себе за последние 2,5 месяца такое количество ударов, которого не было за весь прошлый год. Тяжелые дроны они производят по 50-80 штук в месяц», — предположил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ручная сбора дрона

Как действует дроновая коалиция Запада

Поставки Киеву беспилотников всех типов организованы странами Запада через логистический хаб в Прибалтике, поясняет Леонков.

«Они на территории Прибалтики создали „дроновую коалицию“ — из разных стран мира беспилотники поступают. Их там доводят до военной пригодности, а потом завозят на Украину обычным гражданским транспортом. Видимо, западные партнеры считают, что дроны — наиболее недорогая и притом эффективная техника, которую можно поставлять через различные волонтерские и подобные организации, не задействуя напрямую военные бюджеты своих стран. По поводу выделения серьезных сумм и поставок серьезной техники, типа самолетов F-16, на Западе идут большие споры. А с дронами вопросов нет — это относительно дешевые и массовые изделия», — рассказал Леонков.

Насколько стоит России опасаться атак дронами

Онуфриенко считает, что удары тяжелыми дронами могут быть чувствительны для объектов в глубинных территориях России, хотя долетает до своей мишени относительно малый их процент.

«Для территорий, находящихся вдалеке от линии фронта, предназначаются удары тяжелых беспилотников. ВСУ используют даже грузовые китайские и самодельные дроны — с дальностью до 900 км. Они долетают до Краснодарского края, включая Сочи, до Новгородской области. Они дешевые и при этом, судя по ударам по НПЗ, по-своему эффективны. По сообщению начальника Генштаба Великобритании Патрика Сандерса, на учебном полигоне в Калифорнии дроны не могут поразить 80% целей. Однако и тех 10-15%, которые падают на территории городов или НПЗ, достаточно для того, чтобы доставлять нам большие неприятности», — пояснил Онуфриенко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Леонков подозревает, что совершать дальние перелеты вглубь России украинским дронам помогает спутниковая сеть Starlink американского миллиардера Илона Маска.

«Да, они атакуют, в том числе проникают на нашу территорию, это дроны самолетного типа. Они используют в качестве системы управления спутниковую систему Starlink, благодаря ей обеспечивают устойчивое управление в режиме реального времени на дальности до 1400 км. Поэтому дроны обнаруживаются в том числе даже в Ленинградской области. До Урала ВСУ своими дронами вряд ли достанут, но до Нижнего Новгорода — могут», — сказал Леонков.

Какие меры принимает российская ПВО

По результатам практического применения, лучшими комплексами ПВО для борьбы с беспилотниками оказались российские комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3», говорит эксперт.

«Кроме того, наша разведка выявляет точки на территории Украины, где производят или готовят к полетам привозные дроны, и войска РФ накрывают эти места высокоточным оружием дальнего действия — крылатыми ракетами, беспилотниками „Герань“. Так что ответная работа по украинским дроноводам идет», — заключил Леонков.

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