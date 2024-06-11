Россия начала новый этап учений с ядерными силами Минобороны: Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил

Россия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил, сообщили в Министерстве обороны страны. Будут отработаны вопросы совместного боевого применения соответствующего вооружения военными РФ и Белоруссии.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, в том числе ракет «Кинжал». На них видно перемещение колонны боевых машин и военнослужащих. На одном из кадров запечатлен момент раскрытия и приведения в боевую готовность ракетных комплексов. К учениям также привлекли военные самолеты.

Показательные манипуляции с ядерными боеприпасами в ходе маневров Минобороны РФ должны нервировать европейских лидеров, считает военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, такие жесты должны убедить Запад в серьезности последствий возможной интервенции стран НАТО на Украину.

Военный корреспондент Александр Коц называл учения ответом Западу на риторику по введению войск НАТО на территорию Украины. Он убежден, что применять данное оружие против ВСУ или НАТО Москва не станет, однако эти учения будут сигналом, что Россия такую возможность имеет.