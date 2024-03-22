Сжигает БПЛА за 5 секунд: кто применит лазерное оружие первым — РФ или ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

AC-130J Ghostrider с лазером в полете в представлении ИИ

Пентагон свернул испытания самолета AC-130J Ghostrider («Призрачный гонщик»), оснащенного лазерной установкой Airborne High Energy Laser (AHEL). Вместо этого военное ведомство США решило сосредоточиться на создании подобной наземной системы. Какие проекты лазерного оружия есть в мире и в России, как они могут влиять на тактику боевых действий и не попадут ли в руки Киева — в материале NEWS.ru.

Что известно об американском лазере AHEL

Командование специальных операций Военно-воздушных сил (ВВС) США (AFSOC) приняло решение отказаться от испытаний самолета огневой поддержки сухопутных войск AC-130J с AHEL из-за технических проблем, выявленных в ходе наземного тестирования системы.

Издание The War Zone сообщило, что вариант установки лазерной пушки на «Призрачного гонщика» прорабатывался в рамках изменения концепции применения AC-130J. По задумке командования, ВВС США должны были перейти от операций по борьбе с повстанцами к планированию серьезных боевых действий против хорошо оснащенного противника. В американском военном ведомстве решили, что имеющиеся на AC-130 пушки калибра 105 мм недостаточно мощные и боевой лазер мог заменить эти орудия.

Однако, как следует из заявления AFSOC, система AHEL «после выполнения комплексных работ на высокой мощности в ходе наземных испытаний под открытым небом столкнулась с техническими проблемами, и эти проблемы задержали интеграцию системы на самолет».

Компания Lockheed Martin получила первоначальный контракт на разработку AHEL в 2019 году. Изначально проведение летных испытаний AC-130 с лазером на борту планировалось на 2021-й, но сроки неоднократно переносились. Теперь от тестов системы в нынешнем виде отказались. Как предположило военное издание, в США сфокусируются на создании наземной установки с боевым лазером.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Оснащенный лазером AC-130J AHEL

Какие проекты лазерного оружия есть в мире

За несколько месяцев до отказа США от установки боевого лазера на самолеты AC-130J в Великобритании заявили об успешных испытаниях этого вида оружия. В январе 2024 года Министерство обороны королевства сообщило, что на Гебридских островах прошли тесты системы DragonFire, которая успешно провела «первую в Великобритании мощную стрельбу по воздушным целям».

Газета Times тогда писала, что лазер с разных позиций и расстояния в несколько километров поразил приближавшиеся беспилотники. Глава министерства Грант Шаппс утверждал, что сухопутные войска и военно-морские силы рассматривают использование DragonFire в рамках своих возможностей противовоздушной обороны.

Подобные разработки лазерного оружия ведутся и в Израиле. Известно, что у ЦАХАЛ есть тактическая противоракетная система «Железный луч», которая выступает дополнением к эшелонированной системе ПРО. Она разработана концерном Rafael и предназначена для перехвата артиллерийских снарядов, мин, дронов и ракет малого радиуса действия. Основная задача системы — уничтожать цели, облучая их в течение четырех-пяти секунд.

Оценить «Железный луч» в действии пока не представляется возможным — подтвержденных случаев применения комплекса нет. Осенью 2023 года в Сети появилось видео, на котором лазер якобы сбивает ракеты ХАМАС, однако военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru усомнился в достоверности записи. Он объяснил, что увидеть лазерный луч невооруженным глазом практически невозможно.

Фото: Dstl/Keystone Press Agency/Global Look Press Лазер DragonFire

Какое лазерное оружие есть у России

В современной России работа над созданием лазерного оружия началась еще в 2009 году: о проекте боевого лазера для самолетов рассказывал академический советник Академии инженерных наук России Юрий Зайцев. В 2016-м Юрий Борисов, занимавший в то время пост замминистра обороны, а ныне возглавляющий Роскосмос, сказал: «Это не экзотика, не экспериментальные опытные образцы. Мы уже приняли лазерное оружие на вооружение».

Как выяснилось впоследствии, речь шла о комплексе «Пересвет», который, по словам руководителя госкорпорации, способен ослепить все спутниковые системы разведки условного противника на орбитах до 1,5 тыс. километров.

В мае 2022 года эту установку начали серийно поставлять в войска. Тогда же, как отмечал Борисов, в зоне спецоперации на Украине ВС РФ применили лазерный комплекс «Задира», предназначенный для поражения целей на расстоянии до пяти километров. «В течение пяти секунд беспилотное средство было просто-напросто сожжено», — сказал вице-премьер.

Фото: kremlin.ru Комплекс «Пересвет»

Как боевые лазеры могут повлиять на тактику и стратегию военных действий в мире

Главными преимуществами лазерных систем, применяемых в военных целях, фактически являются неограниченный боезапас и невысокая стоимость. Так, в Минобороны Великобритании подсчитали, что стоимость одного «выстрела» из DragonFire составляет менее $13, при этом за 10 секунд работы установки затрачивается столько же энергии, сколько за час использования обычного обогревателя.

Военный эксперт Александр Храмчихин считает, что лазерное оружие может стать единственным эффективным средством борьбы с беспилотниками на относительно малых дальностях. Учитывая атаки БПЛА, которым регулярно подвергаются объекты на территории России в последнее время, для ВС РФ эта разработка имеет первостепенное значение, полагает он.

«России необходимо выпускать это средство срочно и массово. Нам эти лазеры были нужны еще позавчера. Но у нас мучаются всякими „звездными войнами“, чтобы сбивать лазерами спутники в космосе, а вот чтоб беспилотники сбивать — с этим вопросом гораздо хуже получается. Хотя именно это сейчас нужно, а не „звездные войны“», — высказал мнение эксперт.

Как предположил военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош, делать какие-то однозначные выводы о применении лазера в боевых условиях пока рано.

«Трудно судить, насколько действительно продвинулись в создании лазерного оружия англичане или американцы. Есть проекты, ведутся испытания по созданию установок для вооружения кораблей, самолетов, есть и проекты наземных установок. Но дело в том, что создание боевых лазеров — это проблема достаточно сложная. И неслучайно американцы пока воздерживаются от каких-либо оптимистических прогнозов и заявлений по этому поводу», — считает он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Боевой лазер в представлении ИИ

Передаст ли НАТО боевые лазеры Украине

Вскоре после успешного тестирования британского комплекса DragonFire Киев выразил готовность испытать его на своей территории, отметил в беседе с изданием Newsweek депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. В ответ на это в британском МО заявили, что оружие находится на стадии исследования, а планов по его размещению на Украине нет.

Бартош сомневается, что Киев получит лазерные системы. По его мнению, разработку действительно могут испытать в боевых условиях, но ее будут использовать исключительно специалисты НАТО.

«В пользование украинским военным такое оружие не передадут. Во-первых, из соображений секретности и опасений, что такая техника может попасть в руки российских войск, а во-вторых, потому что для использования и обслуживания такой техники нужны хорошо подготовленные специалисты, которых у Украины просто нет», — пояснил собеседник.

Однако Александр Храмчихин не исключает, что в теории такое вооружение могло бы поступить в ВСУ.

«Теоретически НАТО может передать Украине все что угодно, кроме ядерного оружия. И в случае передачи было бы очень интересно ВС РФ захватить такую установку и изучить ее. В этой связи давно уже надо понять, что все нестратегическое оружие страны Запада могут передать Киеву. И пора уже перестать мучиться вопросами, а сразу рассчитывать на то, что передадут», — в заключение высказал мнение он.

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