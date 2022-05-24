ТЦ смогут досрочно прекратить аренду мест компаниям «недружественных стран»

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Правительство России разрешит владельцам торговых центров досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из «недружественных стран». Инициативу поддержали, поскольку арендодатели терпят серьёзные убытки из-за магазинов, не освободивших помещения после приостановки деятельности в России и не платящих по счетам. Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил, что плата за аренду часто высчитывается исходя из выручки магазина и в таких случаях владельцы ТЦ не получают ни рубля с арендоместа.

Как правило, это касается довольно крупных арендаторов. Соответственно, и потери у владельцев помещений тоже существенные. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами, — подчеркнул Мишустин.

Ранее стало известно, что россияне в среднем на 15% меньше стали посещать торговые центры. По мнению экспертов, это связано с уходом иностранных брендов, которые хоть и сохраняют арендные места, но уже близки к разрыву контрактов.

В марте значительное число зарубежных компаний заявили о приостановке своей деятельности или полном уходе из России. В частности, приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России также сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.