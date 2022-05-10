Россияне стали реже ходить в ТЦ после ухода зарубежных брендов

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Россияне в среднем на 15% меньше стали посещать торговые центры, сообщил ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко. Он связывает это связывает это с уходом иностранных брендов, которые хоть и сохраняют арендные места, но уже близки к разрыву контрактов.

В начале — середине марта, когда магазины западных брендов стали объявлять о временном закрытии, трафик в ТЦ резко подскочил, в торговых точках выстраивались очереди. Позднее посещаемость заметно снизилась — порядка 15%, — сказал Москаленко.

По его словам, арендная плата включает в себя процент от оборота, поэтому владельцы ТЦ также терпят убытки. Президент РСТЦ отметил, что потери зависят от месторасположения площадки и количества закрытых точек в нём.

При этом не все зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, разорвали арендные контракты, однако продолжать такую политику готовы всё меньше фирм.

Некоторые компании уже вплотную подошли к такому решению, — предупредил Москаленко.

Значительное количество зарубежных компаний заявили о приостановке своей деятельности или полном уходе из России в связи с проводимой на Украине спецоперацией и последовавшими за этим санкциями ведущих экономических держав мира и их союзников.

В частности, приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.

В ответ на санкции зарубежных брендов в марте правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Западные компании столкнулись с трудностями при уходе с российского рынка. Их причиной стало небольшое количество желающих приобрести бизнес и высокие финансовые издержки при отказе от операционной деятельности в стране.