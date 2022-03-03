WSJ: BMW закрывает производство автомобилей в России

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что BMW Group закрывает производство автомобилей на «Автоторе» в Калининграде, а также приостанавливает поставки на российский рынок. В компании пояснили, что решение связано с действиями России на Украине. Представители автопроизводителя также отметили, что решение является временным, но сроки не назвали.

В компании также заявили, что из-за срыва поставок запчастей с Украины пострадает производство на некоторых заводах. Также сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановит производство с 1 по 5 марта из-за глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. Производство планируется возобновить 9 марта. Завод сталкивается с перебоями в поставке автокомпонентов начиная с конца 2020 года.

Исследование фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показало, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос с 60% до 71%. По словам аналитиков, главным фактором стало признание Донецкой и Луганской народных республик.

Недоверие президенту высказали 18% опрошенных. Специалисты также добавили, что скорее хорошей работу Путина на посту президента оценивает 71% (64% — 20 февраля). А скорее плохой работу главы государства признают 15% (21% — 20 февраля).