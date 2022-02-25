Dell приостановила продажи техники в России и на Украине
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:56, 26 февраля 2022
Фото: unsplash.com
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Американский производитель электроники Dell принял решение остановить продажи в России и на Украине, об этом передаёт Reuters cо ссылкой на представителей компании. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров обратился к главе корпорации Apple с просьбой прекратить поставки продукции в Россию. Также глава украинского министерства просит Тима Кука заблокировать для россиян магазин приложений App Store.
Мы приостановили продажи продуктов на Украине и в России и будем пристально следить за ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги, — говорится в сообщении Dell.
Глава украинского министерства считает, что такой запрет на продукцию Apple больше всего отразится на молодёжи и активном населении России и заставит их выступить против «бесчестной военной агрессии».
Ранее Центральный банк РФ сообщил, что карты банка ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут поддерживать функции Apple Pay и Google Pay, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.