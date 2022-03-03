Apple прекратила продажи техники в официальном онлайн-магазине в РФ

Американская компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в РФ. Об этом сообщает ТАСС. На всех товарах в графе «Доставка» стоит указание «В настоящее время недоступна».
В настоящее время в официальном интернет-магазине компании
Правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники США ужесточили для России 24 февраля, после того как президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации по демилитаризации Украины. Также экспортные правила были ужесточены для авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий.
Ранее стало известно, что американский производитель электроники Dell принял решение остановить продажи в России и на Украине.