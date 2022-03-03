H&M приостановила продажи в России

Крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи на территории России. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию компании.

H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег, — сообщили в компании.

Также там добавили, что компания отслеживает ситуацию и находится в диалоге с партнёрами.

Компания H&M основана в 1947 году в в Швеции. Занимается производством одежды, развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. В мире насчитывается порядка 4,8 тысячи магазинов, штат сотрудников составляет около 107 тысяч человек.

Ранее о приостановке своей деятельности в России сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.

Кроме того, прекратили или приостановили поставки своей продукции в РФ компании Disney, Warner Bros., Sony, Netflix. Причиной стала военная спецоперация по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации.