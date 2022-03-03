Автопроизводитель Ford приостановил деятельность в России

Производитель автомобилей Ford приостанавливает свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании. Причиной стала военная спецоперация на Украине.

С учетом ситуации мы сегодня проинформировали наших партнёров по совместному предприятию, что мы приостанавливаем деятельность в России с настоящего момента и до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении.

В России у Ford есть совместное предприятие с компанией «Соллерс» — Ford Sollers.

В компании выразили обеспокоенность относительно ситуации вокруг Украины. В сообщении указывается, что хотя Ford не ведёт значительной деятельности на Украине, но на предприятиях Ford по всему миру трудится большое число украинцев.

И мы продолжим поддерживать их в это время, — подчеркнули в компании.

Ранее о приостановке деятельности или изменениях условий работы на территории России также объявляли компании Apple, Nike, Harley-Davidson, Dell и другие.

Кроме того, Центральный банк РФ сообщил, что карты банка ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут поддерживать функции Apple Pay и Google Pay.