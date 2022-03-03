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Nike остановила доставку товаров по России

00:12, 02 марта 2022
Nike остановила доставку товаров по России Фото: pixabay
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В американской компании спортивной одежды и обуви Nike заявили, что перестают осуществлять доставку в Россию. На официальном сайте сказано, что в настоящее время компания не может гарантировать доставку товаров. Клиентов призвали обращаться в фирменные магазины за покупками.

В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе, — сказано в заявлении.

О приостановке продаж своих товаров в России через официальный сайт также объявила американская компания Apple.

Nike остановила доставку товаров по Россииnike.com/ru

Ранее сообщалось, что авиакомпания American Airlines приостанавливает на неопределённый срок действия соглашений с «Аэрофлотом» и S7. Журналисты при этом не уточнили детали этих соглашений. Возможно, речь идёт о соглашении между перевозчиками о взаимном признании перевозочных документов.

Россия при этом закрывает небо для Германии, Испании, Италии, Франции и ещё 32 стран в качестве ответных мер. Росавиация опубликовала список государств, добавив, что полёты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному ведомством или МИД России.

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