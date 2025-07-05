Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России

Правительство России внесло бананы в перечень сельскохозяйственной продукции, соответствующее распоряжение представлено на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, производство и переработку такой продукции осуществляют сельхозтоваропроизводители, научные и профессиональные образовательные организации, а также учреждения высшего образования.

Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции <…> позицией следующего содержания: «01.22.12.000 Бананы», — говорится в распоряжении правительства.

Ранее появилась информация, что фрукты и овощи в России подешевели на 1–12%. Цены снизились на 10 из 17 позиций. Так, нектарины подешевели на 12%, персики и абрикосы — на 8%, клубника — на 6%, черешня — на 5%. В Минсельхозе отметили, что падение цен связано с поступлением нового урожая.

До этого исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников сообщал, что для полного обеспечения России отечественным картофелем необходимо создать специальные хранилища. По его словам, это позволит сохранить урожай до следующего сезона и избежать дефицита.