IKEA объявила о приостановке работы в России и Белоруссии

Шведская торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостанавливает деятельность в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании в Twitter. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи магазинах, в том числе и онлайн.

Война на Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьёзным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группы компании решили временно приостановить деятельность IKEA в России, — говорится в заявлении.

Датская компания LEGO также приостановила поставки своей продукции в 81 магазин России из-за западных санкций. Кроме того, LEGO планирует перечислить $16,5 млн на поддержку народа Украины.

Немецкий производитель Mercedes-Benz также приостановил поставки автомобилей в Россию. Ещё один немецкий концерн, BMW, остановит сборку машин на калининградском «Автоторе», а также прекратит поставки автомобилей на российский рынок. Так же поступил концерн Siemens.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в РФ. На всех товарах в графе «Доставка» стоит указание «В настоящее время недоступна».

Правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники США ужесточили для России 24 февраля, после того как президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации по демилитаризации Украины. Также экспортные правила были ужесточены для авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий.

Ранее стало известно, что американский производитель электроники Dell принял решение остановить продажи в России и на Украине.