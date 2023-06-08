Депутат Крашенинников: Николай II проявил слабость, Горбачев на него похож Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников — о правлении Николая II, сигналах Александра III, Ельцине и Горбачеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», который прошел с 2 по 6 июня, представил книгу «Сумерки империи. Российское государство и право на рубеже веков». Это третья книга цикла, она посвящена историческому периоду XIX–XX веков. О вызовах истории и ее ошибках, которые не должны повторяться, личностях, мифах и выборах на новых российских территориях в сентябре 2023 года Павел Крашенинников рассказал в интервью NEWS.ru.

«Сажусь работать в шесть утра»

— Когда вы с учетом занятости в Госдуме успеваете писать книги?

— Хороший вопрос. Меня часто спрашивают, мешает ли писательство мне работать. Нет, помогает. Законотворчеством я занимаюсь больше 30 лет. Когда готовишь тот или иной проект, всегда нужно погружаться в историю вопроса, анализировать ситуацию и последствия.

Что касается времени, то встаю я рано, около шести утра. Работаю часа полтора-два, потом на работу. И вечером тоже пишу, а в выходные тем более. Стараюсь в год выпустить две книги, не считая учебников и статей. Считаю, что наработанными знаниями нужно делиться.

— Кто ваш читатель?

— По книгам трилогии — это те, кто интересуется историей. Есть люди в возрасте, есть совсем молодые и даже школьники. Стараюсь излагать материал в максимально доступной манере. Хотелось бы, чтобы это читали не только специалисты-историки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников во время презентации своей новой книги «Сумерки империи»

«Политики не должны повторять ошибки начала ХХ века»

— На обложке книги «Сумерки империи. Российское государство и право на рубеже веков» напечатан портрет Николая II. Он считается противоречивой фигурой в российской истории. Слабый политик или же ему просто не повезло с эпохой? Какой точки зрения придерживаетесь вы?

— Эпоху люди создают сами. Часть эпохи его правления — до 1914 года, — на мой взгляд, была вполне благополучной, если не сказать успешной. Но дальше он не смог справиться с вызовами. В этом смысле ему не повезло — и нам всем.

Да, наверное, в чем-то Николай проявил слабость. И система государственного управления в 1916–1917-х была из рук вон плохая. И революция, которую впоследствии назвали буржуазной, произошла все-таки не из-за того что — как советские историки писали — «буржуи осознали необходимость взятия власти».

Скорее всего, отсутствие управления дало возможность другим перехватить власть.

— Какие ошибки истории начала ХХ века должны учитывать современные политики, чтобы не повторить их?

— У нас несколько раз в истории России были периоды, связанные с двоевластием. В том числе в конце 1917-го. При двоевластии случайные проблемы начинают играть огромную роль. Это надо учитывать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников

— Какими были главные ошибки правовой системы начала ХХ века?

— Николай вначале создал Думу и переформатировал Госсовет, который сам потом ненавидел, а еще больше его окружение, и решил упразднить. Вот такие колебания, такие вещи не должны повторяться.

«Александр III взял подкову, согнул ее и отдал ставившим ультиматум»

— На встрече с гостями фестиваля «Красная площадь» упоминали Александра III. Владимир Путин считает его выдающимся деятелем. Каким был Александр III на ваш взгляд?

— Вообще, любой руководитель — это противоречивая фигура. Есть плюсы и минусы в его деятельности, присутствует частная информация, влияющая на поступки.

Отца Александра III убили террористы — это первое. Второе — до смерти папа жил не с мамой, а с другой женщиной для двора почти открыто. Это тоже была большая проблема и семейная, и личная. Александру «по наследству» досталась жена Мария Федоровна.

У Александра II был брачный договор для старшего сына Николая, но он умер — невеста досталась младшему, Александру. Я касаюсь этих фактов в своей книге. Плюс был Победоносцев (правовед и политик Константин Победоносцев. — NEWS.ru), который свое гнул и хотел все реформы остановить. Перечисляю известные факты.

Кроме того, Александр III в юности, еще будучи великим князем, участвовал в войне. Он увидел все ее ужасы. И при нем ни одной войны не было, все вопросы он решал политическим путем. Когда международные представители к нему пришли чуть ли не с военным ультиматумом — я об этом тоже пишу, — он взял подкову, согнул ее и отдал им. Он был физически здоровый, очень сильный. Ну и как-то раздумали визитеры ставить ультиматумы.

Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press Александр III

А супругу свою Александр любил и никогда ей не изменял. Наверное, единственный из всех российских императоров, сохранявший верность жене и семье. С семьей у него все было хорошо.

«Николай II ревновал к популярности Столыпина. А потом его убили»

— Кто из исторических фигур больше всего сделал для права?

— Сперанский. В прошлом году исполнилось 250 лет со дня его рождения. Он систематизировал все законодательство, и этот свод законов у нас действовал до революции. Свод законов Российской империи. При этом никому это особо было не нужно — ни власти, ни низам. Сперанский сделал сам — не один, а с командой, конечно. Кроме правовой гильотины и упразднения законодательного хлама, появилось современное законодательство.

— Есть версия о Петре Столыпине: если бы его не убили, то революции не случилось бы. А Россия к 20-м годам ХХ века стала бы самой великой страной в мире.

— Я думаю, это правда. Есть миф, связанный с тем, почему его убили и как это произошло. Ведь до сих пор доподлинно не известен мотив убийства. Существует версия, что убийца являлся двойным агентом — работал и на террористов, и на полицию.

Доподлинно известно, что Столыпин был очень популярным и Николай ревновал его к этой популярности. Император сильно нервничал, когда при нем говорили об успехах и достижениях Столыпина.

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press Петр Столыпин

А потом Столыпина убили. Версия, как готовилось убийство, достаточно странная. Кстати, никто из императорской семьи не приехал на похороны. Это тоже факт. А дальше мы можем строить только предположения — их, как известно, очень много.

«Не надо бросать камни в Горбачева и Ельцина»

— Серьезные споры у любителей отечественной истории вызывают личности уже нашего времени, в частности Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Как их оцениваете вы?

— Я был знаком с обоими. Противоречивые фигуры, как и все руководители. Я бы в Бориса Николаевича не стал бросать камни. Говорить о том, что он развалил Советский Союз, — это глупость.

Как можно представить, чтобы четыре человека приехали, что-то подписали (Беловежские соглашения. — NEWS.ru) и объявили государство низложенным? Такое в нормальной ситуации невозможно. СССР уже был готов развалиться.

Михаил Сергеевич на Николая II немного похож. Такая же нерешительность и неуправляемость страной.

И последствия те же самые: при Николае империя распалась, а при Горбачеве — Советский Союз.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press Михаил Горбачев

— Вы уже знаете, о чем будет ваша следующая книга?

— Думаю, что о Временном правительстве. С марта по октябрь 1917 года было четыре правительства. Эпоха неизученная, брошенная.

В Советском Союзе было известно только, что Керенский сбежал будто бы в женском платье. Бред, конечно, полный. Правовая и документальная фактура у меня уже есть об этом периоде, так что теперь дело за столом и ручкой.

Как пройдут выборы на новых территориях в сентябре 2023 года

— Ваш комитет работал над поправками в закон о выборах на присоединенных территориях, где действует военное положение. Будет ли возможность голосовать у лиц, покинувших зону боевых действий?

— Загвоздка в том, что ФКЗ (федеральный конституционный закон) о военном положении исключал возможность проведения выборов во время объявленного военного положения. Но в законах о принятии новых субъектов Федерации говорилось о проведении выборов — они тоже на уровне ФКЗ.

Чтобы они между собой стыковались, мы внесли некоторые поправки в закон о военном положении. Сейчас в связке эти два закона работают, и выборы будут проводиться. Что касается людей, которые проживали в регионе и уехали, этим занимается ЦИК. Я думаю, что работа будет организована и люди смогут проголосовать.

— В удаленном формате?

— Да, электронное голосование будет возможно, и очное на экстерриториальных избирательных участках. Опыт такой есть. Здесь надо организационно продумать. Уверен, возможность проголосовать будет обеспечена.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников

— Насколько вы лично довольны процедурой, которую в итоге прописали в законе, — о том, что главы новых территорий направляют предложение о проведении выборов в ЦИК, а те консультируются с военными по безопасности?

— Процедура правильная, мы ее поддержали.

— Какую вы ожидаете явку на новых территориях в единый день голосования в сентябре?

— Когда новые субъекты РФ голосовали за вхождение в состав России, явка там была значительно выше, чем по России во время всех предыдущих выборов. Не могу прогнозировать, но мне лично кажется, что цифра будет высокая.

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