Учебник по истории дополнят новым разделом после победы России в СВО Глава Минпросвещения Кравцов: учебник истории с разделом об СВО дополнят после победы России

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В школьный учебник по истории добавят новый раздел о спецоперации после победы России в СВО, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире Первого канала. Он добавил, что пособие будет доступно для учащихся 10–11-х классов.

Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификации, демилитаризации. Обязательно об этом нужно говорить, тем более это старшие классы, 11-е классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории, — сказал министр.

Ранее он также рассказал, что в новом учебнике планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой будет отведена ключевая роль. Глава ведомства добавил, что школы смогут переходить на новый учебник постепенно, по мере возможности.

В апреле президент Владимир Путин дал поручение Минобрнауки, Минобороны и РАН изучить историю специальной военной операции, а по итогам представить соответствующие предложения. Кроме того, ведомства должны будут рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для хранения и экспонирования артефактов, связанных с СВО.