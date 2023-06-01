Красную площадь в Москве на пять дней отдадут книголюбам В Москве на Красной площади пройдет IX книжный фестиваль

В Москве на Красной площади 2 июня откроется большой книжный фестиваль. В этом году главный праздник книги и чтения пройдет уже в девятый раз. Свои новинки на фестивале представят около 400 издательств, среди которых — флагманы книжного рынка, а также издатели из 56 российских регионов и Белоруссии. К традиционным участникам фестиваля добавятся представители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Своих читателей ждут более 100 тысяч наименований книг художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. По традиции, книги на фестивале будут стоить дешевле на 20%, чем в книжных магазинах.

В течение пяти дней в программе фестиваля запланировано более 500 событий на 13 тематических площадках — «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России и Республика Беларусь», «Библиотека», «Малая сцена», «Музейная линия», «Комиксы», «Антикварная и букинистическая книга», «История Отечества», «Литературная гостиная», лекторий «Знание. Книги» и «Главная сцена».

Особое внимание уделено Году педагога и наставника. Среди многочисленных мероприятий, посвященных учителям — 200-летие со дня рождения выдающегося российского педагога Константина Ушинского.

На «Главной сцене» у подножия храма Василия Блаженного пройдут выступления поэтов и писателей, публичные дискуссии, театральные представления или концерты. Всего в программе этой площадки запланировано 38 событий.

На площадках «Детская сцена», «Детская улица» и мастерская «Знай. Читай» пройдут более 150 презентаций книг и встреч с писателями, интерактивных лекций и мастер-классов, спектаклей и выступлений, квестов и показов мультфильмов и диафильмов

На площадке «Художественная литература» в дни фестиваля пройдут более 100 встреч и презентаций. О творческом процессе и книгах будут говорить мастера современной прозы и поэзии, как уже маститые авторы, так и недавно заявившие о себе молодые литераторы.

Ведущие издательства, выпускающие публицистическую, учебную, научную и научно-популярную литературу, а также книготорговые компании, литературные музеи и культурные фонды будут представлены на площадке «Нон-фикшн». Гостей ждет программа, состоящая из 59 встреч, лекций и дискуссий.

Насыщенную программу подготовили Российское историческое общество и фонд «История Отечества»: 29 встреч, презентаций, лекций и дискуссий.

Фестиваль пройдет с 2 по 6 июня. На протяжении всех дней гости смогут принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку книгу». Книги для этой акции можно будет оставить на специальных стендах.

Ранее сообщалось, что библиотеки в Черниговской области Украины списали с баланса около 390 тысяч книг на русском языке, включая произведения русских классиков.