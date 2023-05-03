В Госдуме предложили изменить закон о военном положении Крашенинников: в ГД внесли поправки в закон о военном положении для выборов в новых регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении. Как заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, их принятие необходимо для проведения выборов в новых регионах России. Он отметил, что нынешний российский закон не предусматривает проведение выборов и референдумов в субъектах РФ, на территории которых введено военное положение, передает ТАСС.

В законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять, — сказал Крашенинников.

Ранее СМИ писали, что в Кремле ищут возможность проведения выборов в единый день голосования в новых регионах, где действует военное положение, — рассматриваются различные варианты: от изменения профильного закона до «географической» корректировки указа о военном положении.

Также журналисты сообщали, что право проголосовать на выборах, которые могут состояться 10 сентября, в новых регионах России будет дано лишь тем, у кого уже есть российский паспорт или заявка на его получение. По данным СМИ, окончательное решение будет принято перед началом избирательной кампании.