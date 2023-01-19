Россияне выбрали любимые картины о жизни Романовых «Россия – Моя история» составила рейтинг любимых картин о жизни Романовых

Фото: Wenceslaus Hollar/Public domain/Wikimedia Commons

«Подлинный портрет кота великого князя Московии»

Частью экспозиции «Романовы» исторического парка «Россия — Моя история» на ВДНХ с 2018 года стал зал, где представлены картины и гравюры с историческими сюжетами из жизни монархов. Посетители выставки смогли выбрать любимые картины, нажав на кнопку-лайк возле каждого изображения. Почти 500 тысяч голосов посетители отдали за работу чешского гравера Вацлава Холлара «Подлинный портрет кота великого князя Московии». Работа оставалась любимой у зрителей в течение пяти лет существования проекта.

Второе место (242 309 лайков) было отдано произведению «Любимцы императорской семьи» Александра Швабе, на котором изображены собаки монаршей семьи. В тройку лидеров вошла картина русского художника Василия Сурикова «Императрица Анна Иоановна в петергофском „Тампле“ стреляет оленей» (210 687 лайков). Любимцем посетителей оказался Николай I — четвертое (150 970 лайков) и пятое (125 719 лайков) места заняли картины Николая Сверчкова «Николай I в санях» и Егора Ботмана «Николай I с пуделем».

Посетить экспозицию и проголосовать за любимое произведение искусства можно со среды по воскресенье. В этом году музей «Россия — Моя история» и экспозиция «Романовы» отмечает свое десятилетие.

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