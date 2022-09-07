Бундестаг начал заседание с минуты молчания в память о Горбачеве Депутаты Бундестага начали пленарное заседание с минуты молчания в память о Горбачеве

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Германия, Бундестаг

Депутаты германского Бундестага перед началом пленарного заседания почтили минутой молчания память первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию местных телеканалов. Председатель Будестага Бербель Бас также выступила с памятной речью и заявила, что Горбачев внес огромный вклад в примирение немцев и русских.

Он изменил мир к лучшему. <...> Немцы многим обязаны Михаилу Горбачеву. <...> Своей готовностью к примирению он внес неоценимый вклад в историческое примирение немцев и русских, — заявила Бас.

По словам Бас, политик стремился построить «единый европейский дом вместе с Россией и общей архитектурой безопасности».

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Прощание с экс-президентом СССР состоялось 3 сентября в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Ранее сообщалось, что послы Великобритании, Японии и Германии Дебора Броннер, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайри присутствовали на церемонии прощания с Горбачевым. Посол Германии также возложил цветы к гробу политика.