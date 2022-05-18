Николай Последний: несвятой святой 18 мая 1868 года родился последний российский император

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Последний русский царь Николай II — уникальный человек-легенда. Уникальный потому, что человек — один, а легенд — две. И они совершенно противоречат друг другу. «Николашка Кровавый», царь-убийца и погромщик, и одновременно — царь-тряпка, слабак — легенда либеральной и «революционно-демократической» интеллигенции начала века, унаследованная и усиленная большевиками, зверски уничтожившими царя, царицу и их ни в чём неповинных детей. А есть легенда секты царебожников: святой Царь, царь-искупитель, второй после Христа или даже равный Ему.

Есть о Николае II не легенды, а просто оценки фактов (иногда — умеренные варианты легенд) — о слабом политически и личностно императоре, не соответствовавшем масштабу возникших перед страной проблем. Или о выдающемся и успешном лидере всероссийской модернизации, оклеветанном разрушителями Российской империи, жертве либерального пиара и большевистского террора. А ещё есть Николай, второй с этим именем, совершенно реальный человек — человек вне легенд. Человек, на самом деле ставший одной из центральных фигур русской истории. На самом деле прославленный Церковью как святой страстотерпец. Человек, отношение к которому через 104 года после его трагической гибели так и остаётся одним из главных несогласий в массовом сознании России.

Род занятий: хозяин земли русской

Хозяин Земли Русской — именно так ответил Николай II 28 января (9 февраля) 1895 года на вопрос всероссийской переписи населения о роде занятий (сама формула восходит к XVII веку). Именно так, наследуя своему отцу и предшественникам, понимал он суть своей миссии.

Вступивший на престол Николай II принял как вызов свою участь хозяина земли русской — и ответил на этот вызов, продолжая начатое Александром. Публицист Егор Холмогоров называет результаты этого ответа «николаевским рывком» и «сохой императора» (имеется в виду излюбленная николаефобами формула, приписываемая Черчиллю, а на самом деле принадлежащая британскому троцкисту Исааку Дойчеру: Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой). «Эпоха Николая II» и правда стала временем прорывов — индустриального, инфраструктурного, научно-образовательного, сельскохозяйственного.

За период с 1887-го по 1900 год производство стали и железа в России выросло в 4,6 раза (с 35,5 до 163 миллионов пудов), с 1900-го по 1913 год — в полтора (до 246,5). А вот и примеры «сохи императора». Число электростанций выросло с 1905 по 1913 год с 5462 до 9537, производимая энергия — с 482 миллионов до 1,879 миллиарда киловатт-часов, доля электричества в технических целях — с 49,9 до 68,5 процентов, первый план строительства будущей ДнепроГЭС появился в 1912 году. Т-34 был разработан в КБ Харьковского паровозостроительного завода, основанного в 1896 году. К 1917 году Россия имела самую большую в Европе и вторую после США в мире железнодорожную сеть протяжённостью 74500 километров, был построен Транссиб — единственная до сих пор дорога, связывающая всю страну — от Запада до Дальнего Востока, Мурманская железная дорога и многие другие. Аграрные преобразования покончили с голодом, Россия стала главным экспортёром сельскохозяйственной продукции в мире, на её долю приходилось 2/5 всего её мирового экспорта. Доля грамотных в безграмотной России (к концу XIX века она составляла 13 процентов у женщин и 26 у мужчин) выросла к 1914 году вдвое, Россия довела количество студентов в высших технических, военно-инженерных и коммерческих училищах до 40-45 тысяч, став мировым лидером (наряду с США) в области технического образования. Количество больниц увеличилось в четыре раза, число коек — в 3,2, смертность от оспы снизилась в 2,5 раза, от тифа вдвое, была внедрена территориальная система лечебных участков — такой не было нигде в мире.

Анализируя статистику развития России по всем направлениям, Дмитрий Менделеев в 1907 году прогнозировал, что к 2000 году население России достигнет 595,3 миллиона человек.

Но время поставило перед государем и иные вызовы — человеческие, общественные. Он возглавил страну, в которой «образованный класс» был насквозь пронизан либеральными и революционными настроениями. «Прогрессивная общественность» вырастила из своей среды убийц царя, превратила ненависть к «царизму» в подобие своей гражданской религии.

Император Николай II с Великими Княжнами Татьяной и Марией на яхте «Штандарт», Севастополь wikipedia.org

14 (26) мая 1896 года в часы коронации императора Николая и императрицы Александры случилась трагедия на Ходынском поле, в давке погибли 1379 человек, а «общественность» тут же поставила трагедию в вину государю и «пошла в разнос».

Дальнейшее известно. Японская война закончилась фактическим компромиссом: Портсмутские договорённости, по мнению историка Александра Боханова, стали несомненным успехом русской дипломатии — переговоры представляли собой скорее соглашение равноправных партнёров, а не договор, заключённый вследствие неудачной войны. Но общественное недовольство охватило все уровни, вплоть до самого высшего.

«Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы», — заключил известный либерал граф Сергей Витте, ставший по итогам смуты 1905 года председателем Совета министров. А смута как раз началась (в том числе на японские деньги), продлилась два года, закончилась попыткой конституционной реформы, думской чехардой, министерством Столыпина, новым экономическим ростом и стабилизацией, а потом мировой войной и крушением империи. Императора вынудили отречься от престола.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай II, его любимая жена Александра, четыре дочери, подросток-сын, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге якобы по решению исполкома Уралоблсовета, но, конечно, по решению Ленина и Свердлова.

Кем же он был?

О русском Императоре говорят, что он доступен разным влияниям, — рассказывал Эмиль Лубе, президент Франции в 1899-1906 годах. — Это глубоко неверно. Русский Император сам проводит свои идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой... Под личиной робости, немного женственной, Царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное".

«Государь имел... упорную и неутомимую волю в осуществлении своих планов... — утверждал историк Сергей Ольденбург. — Иное мнение было широко распространено потому, что у Государя, поверх железной руки, была бархатная перчатка... Никто не скрывался «за кулисами». Можно сказать, что Император Николай II сам был главным «закулисным влиянием» своего царствования.

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Вердикт убийц: Николашка

Ненависть и презрение к Николаю II и его памяти стала нормой жизни — намного более важной, чем трезвость — для «советского человека» любого возраста.

Жили-были царь, царица и маленький царёныш, — с удовольствием вписывал Корней Чуковский детский перл в любимую народом книгу «От двух до пяти».

Большая советская энциклопедия 1935 года давала следующее «научное» описание царя:

«Николай II был так же ограничен и невежествен, как его отец... Присущие Николаю II черты тупого, недалёкого, мнительного и самолюбивого деспота в период его пребывания на престоле получили особенно яркое выражение... До последней минуты Николай II оставался тем, чем был — тупым самодержцем, неспособным понять ни окружающей обстановки ни даже своей выгоды... Он готовился идти походом на Петроград, чтобы в крови потопить революционное движение и вместе с приближёнными к нему генералами обсуждал план измены».

Формулы «при царе», «царский режим», «царизм» носили остро негативную окраску. Советские фильмы, советские книги, советская попса... Например, Валентин Пикуль с его «У последней черты» и «именно царствование Николая II было самым жестоким и злодейским, недаром же он получил кличку Кровавый».

«Кровавый навет» на Николая II стал формироваться сразу же после Ходынки и достиг пика после «кровавого воскресенья» 9 (22) января 1905 года: тогда, препятствуя 150-тысячной толпе, стремившейся на Дворцовую площадь, войска открыли огонь, погибли 130 (официально) или 200 человек, тысячи получили ранения. Николаю доложили о случившемся вечером. «Господи, как больно и тяжело», — записал он в дневнике. Организатор акции, искренний революционер и полицейский провокатор (такое практиковалось) Георгий Гапон, сразу же перешёл к делу.

Зверь-царь, его чиновники-казнокрады и грабители русского народа сознательно хотели быть и сделались убийцами безоружных наших братьев, жён и детей... Так отомстим же, братья, проклятому народом царю, всему его змеиному царскому отродью, его министрам и всем грабителям несчастной русской земли! Смерть им всем!

Тут же подтянулась интеллигенция в лице знаменитого лирика Константина Бальмонта:

Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,

Наш царь — кровавое пятно,

Зловонье пороха и дыма,

В котором разуму — темно...

Он трус, он чувствует с запинкой,

Но будет, — час расплаты ждет.

Кто начал царствовать — Ходынкой,

Тот кончит — встав на эшафот.

«Столыпинские галстуки», вытеснившие из словаря «столыпинские реформы», политкаторжане, Ленский расстрел, военно-полевые суды, тюрьма народов, цензура — всё это было этикеткой, прилепленной к Николаю II революционным клеем «текущий момент».

Правда, есть сухие цифры. Царский режим с 1825-го по 1905 год вынес «за политику» 629 смертных приговоров (из них приведены в исполнение 191), и — не будем ничего прикрашивать — ещё около 1500 в результате подавления мятежей в 1831 и в 1863 годах. То есть почти столько же, сколько в период с августа 1937 по ноябрь 1938 года расстреливалось в день (1600 человек). Да — 681 692 расстрелянных (официальные данные КГБ), а вовсе не 60 миллионов, как у Солженицына! Правда, Менделеев прогнозировал к 1950 году в Российской империи 282,7 миллионов населения, а получилось в СССР 179 миллионов (на сотню миллионов меньше) — но это уже частности.

Заклинание фанатиков: царебог

Николай II и его семья канонизированы Русской православной церковью в лике страстотерпцев в 2000 году. Православная церковь за рубежом ещё в 1981 году причислила царя-мученика, его семью и слуг к лику святых. Почитание убиенного царя, молитвы за него сразу же вошли в молитвенный обиход православных — начало было положено через три дня после цареубийства святителем патриархом Тихоном.

Но уже к середине 30-х годов в православной среде за рубежом появились высказывания о смерти императора как «искупительной жертве». Цареубийство было названо преступлением, коллективную ответственность за которое несёт весь русский народ, в 1613 году принесший клятву верности Романовым «до второго пришествия». А дальше получилось больше. Возникло сообщество «царебожников», провозглашающих царя-мученика, по словам священника Даниила Сысоева (убитого в храме исламским террористом) не «свидетелем Христа», а «искупителем», то есть «параллельным Христом». Протоиерей Пётр Андриевский называет царебожие ересью, «уподобляющей земного царя, а именно святого Императора Николая II, Самому Христу Богу».

Царь, согласно учению царебожников, — рассказывает отец Пётр, — является главой Церкви, через Царя, как главу Церкви, Бог подает православным христианам благодать Святаго Духа. Как учат царебожники, Царь, не идущий против своей облагодатствованной совести, не погрешает; он неподотчетен даже перед Вселенскими Соборами.

Царебожие приобрело типичные черты «изуверия» — исступлённого тоталитарного сектантства. И, как часто бывает, эта тоталитарная секта, пользуясь поддержкой людей самых разных уровней от малограмотных «простецов» до генералов и долларовых миллиардеров, имеет потенциал к разрастанию и деградации. Характерный пример — человек по имени Николай Романов, известный как схиигумен Сергий, бывший убийца, возведённый в священнический сан вопреки канонам. При огромной финансовой поддержке некоторых уральских миллиардеров «старец» объявил войну «жидокоммунистам», предрек в 2019 году убийство Путина после подписания закона об электронном СНИЛС, а потом, в 2020 году, потребовал от президента передать ему («Сергию») власть в стране.

Скоро высокопоставленные соратники уже не смогли прикрывать «старца» — сначала его отлучили от Церкви, а потом посадили на 3,5 года за экстремистские призывы и пропаганду ненависти к евреям, католикам и мусульманам.

Что особенно впечатляет — так это публичное признание лжестарца в поклонении Сталину. Был даже ролик, где Сергий стоит возле иконостаса, не котором установлен потрет гонителя христиан. Кстати, для секты царебожников характерны удивительные объекты поклонения — они предлагают канонизировать Ивана Грозного, Григория Распутина, а некоторые — да, да — Сталина.

Какое это отношение имеет к христианству? Никакого. Это прямое нарушение Второй заповеди «Не сотвори себе кумира». А что касается власти, которой, по словам св. апостола Павла, «несть аще не от Бога», то стоит всего лишь напомнить о том, что сказаны эти слова были когда власть была в руках императора Нерона — будущего убийцы апостола. И о том, что ураганы и войны — тоже от Бога, по нашим грехам.

И ещё вопрос — а какое это имеет отношение к Николаю II, святому, прославленному Русской Церковью?

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Подвиг: страстотерпец

Убивали царя, царицу, их детей, врача и слуг исподтишка, не озаботившись даже маскировкой вроде публичного «суда». Просто пришли и убили — как потом убивали людей всех сословий от дворян до крестьян.

Комната была очень маленькая, — гордо рассказывал начальник расстрела Яков Юровский. — Николай стоял спиной ко мне. Я объявил, что Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов Урала постановил их расстрелять. Николай повернулся и спросил. Я повторил приказ и скомандовал: «Стрелять». Первый выстрелил я и наповал убил Николая. Пальба длилась очень долго и, несмотря на мои надежды, что деревянная стена не даст рикошета, пули от неё отскакивали... Доктор Боткин лежал, опершись локтем правой руки, как бы в позе отдыхающего, револьверным выстрелом с ним покончил. Алексей, Татьяна, Анастасия и Ольга тоже были живы... Тов. Ермаков хотел закончить дело штыком. Но, однако, это не удавалось. Причина выяснилась позднее (на дочерях были бриллиантовые панцири вроде лифчиков). Я вынужден был по очереди расстреливать каждого.

Впрочем, его роль в цареубийстве оспаривается. Второй участник расстрела, Михаил Медведев-Кудрин, имеет свою версию:

Юровский хочет ему что-то ответить, но я уже спускаю курок моего «браунинга» и всаживаю первую пулю в царя... На моём пятом выстреле Николай II валится снопом на спину.

Ну и Петру Ермакову куда деваться:

Я себе взял самого Никалая, Александру, доч, Алексея, потому что у меня был маузер, им можно верна работат, астальные были наганы... Тогда у Николая вырвалась фраза: как нас никуда не повезут, ждать дальше было незя, я дал выстрел в него упор, он упал сразу, но и остальные также, в это время поднялся между ними плач, один другому брасалис на шею затем дали несколько выстрелов, и все упали.

В 1996 году комиссия, созданная в 1992 году по решению Архиерейского собора, оценила жизнь Николая так:

Комиссия отмечает, что в жизни Николая II было два неравных по продолжительности и духовной значимости периода — время царствования и время пребывания в заключении. В первом периоде (пребывания у власти) Комиссия не нашла достаточных оснований для канонизации, второй период (духовных и физических страданий) для Церкви является более важным, и поэтому она сосредоточила свое внимание на нем. За многими страданиями, перенесенными Царской семьей за последние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия... В страданиях, перенесенных Царской семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке.

При царизме сродников царя, попавших в опалу, например, царицу Евдокию, отвергнутую Петром I, или отца будущего родоначальника дома Романовых, Фёдора Никитича, не убивали, а постригали в монашество. Впрочем, есть предание, что государь таил мечту о постриге. Под каким именем он тогда принял бы монашество? Пути Господни неисповедимы, но день его рождения почти совпал с Днём святых Бориса и Глеба, первых русских святых, благоверных князей, смиренно павших от рук убийц и прославленных, как и святой царь Николай, в лике страстотерпцев.