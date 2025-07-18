Трампа подловили на отправке Эпштейну писем с эротическим содержанием WSJ: Трамп подарил Эпштейну на его 50-летие эротический рисунок

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил обвиняемому в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну письмо с эротическим рисунком, сообщает газета The Wall Street Journal. По ее информации, такой подарок хозяин Белого дома сделал ему на 50-летие. В письме Трамп пожелал Эпштейну, чтобы каждый новый день становился «еще одним чудесным секретом».

Письмо заканчивается словами: «С Днем Рождения — и пусть каждый день станет еще одним чудесным секретом», — говорится в публикации.

При этом сам Трамп уже опроверг сведения Wall Street Journal, назвав их «вымыслом». Президент также пригрозил подать в суд на газету. Он лично предупредил журналистов о перспективах судебного иска за распространение ложной информации.

Ранее Трамп заявил, что так называемый «список Эпштейна» и прочие документы, связанные с финансистом, мошенническим образом созданы демократами. Он утверждает, что досье якобы составлено вместе с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР, а также «неудачниками и преступниками» из администрации его предшественника Джо Байдена.