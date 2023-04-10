Комитету ГД пришлась по душе идея пожизненно сажать за госизмену Конституционный комитет ГД одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Комитет Госдумы по конституционному законодательству одобрил поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы за государственную измену. Как заявил глава комитета Павел Крашенников, данная инициатива будет рассмотрена депутатами на думском заседании 13 апреля, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в случае принятия поправок, пожизненное лишение свободы будет грозить гражданам, совершившим акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). За террористический акт и диверсии максимальное наказание увеличится с 15 до 20 лет лишения свободы, за содействие террористической деятельности — с семи до 12 лет, за организацию террористического сообщества и участия в нем — с 10 до 15 лет.

Ранее глава комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену, а также об ужесточении ответственности за терроризм. Он пояснил, что было предложено существенно повысить нижний и верхний пределы ответственности по статьям 205 УК РФ, 205.1, 205.4, 281, 361.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом.