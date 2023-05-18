Госдума приняла закон о выборах при военном положении Госдума приняла закон, определяющий порядок проведения выборов во время военного положения

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Пленарное заседание Госдумы

Госдума 18 мая приняла поправки, которые разрешают проведение выборов при военном положении и регулируют порядок их проведения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся одним из авторов поправок, пояснил, что они нужны для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, в которых введен режим военного положения. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Госдума приняла закон с поправками в законодательство, которыми регулируется порядок проведения выборов в регионах, где действует военное положение, — говорится в сообщении.

Крашенинников пояснил, что согласно ст. 7 закона «О военном положении», на территории, где оно введено, референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления не проводятся. Тем не менее осенью 2023 года должны пройти выборы в новых российских регионах. Поправки вводятся, чтобы нивелировать возникшее противоречие и дать возможность гражданам этих регионов проголосовать, отметил он.

Выборы в регионах, где действует военное положение, будут назначать после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Ранее в Госдуму внесли поправки об административном задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента РФ. Законопроект предусматривает принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, где введено военное положение.