В ГД внесли поправки о задержании за нарушения в зоне военного положения Клишас: в ГД внесены поправки о задержании до 30 суток за нарушения в зоне военного положения

Фото: Совет Федерации

Андрей Клишас

В Госдуму внесены поправки об административном задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента РФ, сообщил в Telegram глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, законопроект предусматривает принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, где введено военное положение.

Поправками предусматривается ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. В частности, на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, — написал Клишас.

Также он сообщил, что поправки предусматривают возможность проведения выборов на территориях, на которых введено военное положение, а также специальный порядок принятия решения о назначении выборов в отдельных регионах России. Он подчеркнул, что проект направлен на обеспечение безопасности для жителей субъектов РФ, в которых введено военное положение.

Как заявил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, принятие поправок необходимо для проведения выборов в новых регионах России. Он отметил, что действующий закон не предусматривает проведение выборов и референдумов в субъектах РФ, на территории которых введено военное положение.