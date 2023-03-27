Стало известно, насколько россияне интересуются историей страны ВЦИОМ: 36% мужчин и 27% женщин интересуются историей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аллея правителей

90% респондентов ВЦИОМ ответили, что в той или иной мере интересуются историей России, свидетельствуют данные нового опроса. Только 7% заявили, что скорее не интересуются, а 2% ответили, что никогда не интересовались и сейчас не хотят изучать историю России. В гендерном выражении мужчины чаще говорят о том, что им особо интересна данная область знаний — 36% ответивших против 27% респонденток, заявивших о заинтересованности историей России.

Наименьший интерес к истории России проявляет поколение в возрасте 18–24 лет. Среди них незаинтересованность составила 27%.

54% респондентов считают, что оценка исторических событий не должна меняться, а 37%, напротив, считают, что исторические события следует переосмысливать и уходить от их однозначной оценки.

Топ исторических деятелей, согласно опросу, возглавили император Петр I (17%), глава СССР Иосиф Сталин (15%) и писатель Александр Пушкин (7%). Именно с ними россияне хотели бы пообщаться лично.

27 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в перспективе выйдут единые учебники истории и обществознания, в которых ключевой ценностью будет прописан суверенитет России. Новый же учебник истории для школ, в котором будет раздел о военной операции на Украине, будет готов к началу учебного года, рассказал Кравцов ранее.